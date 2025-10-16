Galerija 22 22 22 22 Na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera, u malenom ličkom zaselku Sertić Poljana, smjestila se Vila Velika – moderno uređena kuća za odmor koja spaja tradiciju i prirodu, udobnost i mir. Kuća se nalazi na samo 12 kilometara od Ulaza 1 u NP Plitvička jezera, a okolica obiluje prirodnim atrakcijama - Čorkova uvala, Prošćansko jezero i čarobna rijeka Una samo su neke od njih.

Okružena šumama i planinskim livadama, Vila Velika pruža spektakularan pogled na Plješevicu i, kada vrijeme dopušta, Velebit. Ispred kuće možete uživati u pogledu na mirno ličko selo, a iza kuće – beskrajno mnogo zelenila, šuma i proplanaka.

Vila je kategorizirana s 4 zvjezdice i prostire se na 120 četvornih metara. Napravljena je isključivo od prirodnih materijala – toplo drvo dominira interijerom i eksterijerom, dok je terasa izrađena od prirodnog kamena. Uz dvije prostrane spavaće sobe, kupaonicu i dodatni toalet, gostima su na raspolaganju i potpuno opremljena kuhinja s perilicom suđa, blagovaonica, dnevni boravak, TV ravnog ekrana, besplatan WiFi, te perilica rublja.

Ova kuća za odmor opremljena je i za potpuno opuštanje i uživanje. Tu su hidromasažna kada, infracrvena sauna, smještene u odvojenoj kućici koja nudi privatnost i predivan pogled na okolne planine. Ljubitelji roštilja mogu uživati u velikom natkrivenom kamenome roštilju, a najmlađe očekuje dječje igralište s ljuljačkama i toboganom.

Inspirirana tradicionalnom ličkom arhitekturom, Vila Velika čuva rustikalni šarm kroz detalje poput ručnog drvenog namještaja, kaljeve peći, lustera od kotača starih zaprežnih kola i tradicionalnih detalja poput starog jarma za volove koji sada ima dekorativnu funkciju. Svaki je kutak kuće i okolice pomno osmišljen kako bi prostor bio topao, autentičan i ugodan tijekom cijele godine.

Bilo da tražite mjesto za obiteljski odmor, vikend za dvoje, ili bazu za istraživanje ljepota Like i Plitvičkih jezera, Vila Velika pruža sve što vam treba – mir, prirodu, privatnost i udobnost. Cijena noćenja varira od 211 i 235 eura, a sve detalje možete proučiti na Bookingu.

