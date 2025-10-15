Ova kremasta gusta pileća juha s tjesteninom prava je nagrada i utjeha u sivim prohladnim danima. Kuha se od svakodnevnih namirnica, a rezultat je divno kremast, savršene punoće i bogatog okusa.

Ova se kremasta juha kuha bez vrhnja - zgusnuta je brašnom, krumpir joj daje dodatnu punoću, aromatični začini dubinu, a fina široka tjestenina s jajima pretvara je iz predjela u glavno jelo. Možete koristiti i ostatke pečene piletine, što će juhi dati još i više okusa.

Gusta pileća juha - sastojci: 15 g maslaca

100 g nasjeckanog žutog luka (1/2 velikog luka)

120 g mrkve, narezane na kolutiće ili na kockice (1-2 velike mrkve)

120 g celera rebraša, narezanog na kolutiće ili na kockice (2-3 stabljike)

2 češnja češnjaka, nasjeckana

30 g glatkog brašna

½ čajne žličice soli

½ čajne žličice svježe mljevenog papra

1 čajna žličica suhog timijana (ili 2 čajne žličice svježeg)

½ čajne žličice suhog origana (ili 1 čajna žličica svježeg)

2 l pilećeg temeljca

280 g krumpira oguljenog i narezanog na kockice (1 srednji krumpir)

250 g kuhane piletine, nasjeckane

240 ml punomasnog mlijeka

oko 110-150 g nekuhanih širokih rezanaca s jajima, ili druge suhe tjestenine Gusta pileća juha - priprema: U velikom loncu (bar 4 litre) na srednje jakoj vatri otopite. Dodajte luk, mrkvu, celer i češnjak. Pržite, povremeno miješajući, 5 minuta ili dok povrće ne omekša. Umiješajte brašno, sol, papar, timijan i origano pržite još 2 minute. Zatim dodajte pileći temeljac i krumpir. Promiješajte pa pojačajte vatru na srednje jaku. Kada zavrije, kuhajte još 3 minute bez miješanja. Smanjite vatru, djelomično poklopite lonac i pustite da se krčka 25 minuta ili dok krumpir ne omekša. Kušajte juhu i po želji dodajte još začina. Dodajte piletinu, mlijeko i tjesteninu. Kuhajte 10 minuta dok tjestenina ne omekša, a juha se ne zgusne. Još jednom kušajte juhu i po želji dodajte još začina. Poslužite toplo.

