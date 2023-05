Luk (lat. Allium cepa) niskokalorična je začinska biljka prepoznatljive sumporaste arome koja potječe iz Azije i Bliskog Istoka. Koristi se za jelo, ali i u ljekovite svrhe već oko 5000 godina.



To ne čudi ako je poznato da će luk poboljšati okus baš svakog jela bez obzira na to preferirate li svježe komadiće u salati i sendviču, pirjane u juhama, varivima i gulašima ili pečene s mesom.



Uz mrkvu i celer smatra se osnovnom namirnicom poznatog kulinarskog trojstva s kojim se priprema soffritto, koji je baza brojnih jela talijanske gastronomije.



U svježem obliku luk je iznimno ljut, no ako ga podvrgnete dugotrajnoj termičkoj obradi na laganoj temperaturi, postat će sladak i karameliziran. Luk možete i kiseliti i kao takav dodati različitim jelima.

Zašto treba jesti luk?

U najviše zdravstvenih dobrobiti luka uživat ćete ako ga jedete u sirovom obliku. On, naime, sadrži brojne hranjive tvari, od vitamina A, C i E do kalcija, kalija i magnezija, koje imaju blagonaklono djelovanje na ljudski organizam.

Luk sadrži kvercetin, koji snižava visoki krvni tlak, sprječava stvaranje plaka na stjenkama arterija, ali i formiranje krvnih ugrušaka te tako smanjuje mogućnost od bolesti srca i krvožilnog sustava. Bogat je antioksidansima, koji osnažuju imunitet tijela. Djeluje protuupalno. Dobar je izvor kalcija – minerala koji je neophodan za zdravlje kostiju. Konzumacija sirovog luka povećava razinu testosterona kod muškaraca i pomaže kod problema erektilne disfunkcije, otkrila je studija objavljena u časopisu Biomolecules. Iako ga mnogi izbjegavaju jesti zbog neugodnog zadaha, istraživanja su pokazala da on doprinosi zdravlju zubi. Odličan je diuretik te potiče rad bubrega.

Tko ne bi smio jesti luk?

Luk može uzrokovati gastrointestinalne smetnje kao što su žgaravica, nadutost, mučnina i povraćanje. Ako imate problema sa sindromom iritabilnog crijeva i osjetljivošću cijelog probavnog sustava, radije preskočite ili smanjite konzumaciju luka.

Također, nemojte pretjerivati s konzumacijom luka, pogotovo ako ste jedna od onih osoba koje pate od niskog tlaka.

Koji luk izabrati za što?

Kada birate glavice luka, one trebaju biti čvrste, bez vidljivih oštećenja i plijesni na površini. Najbolje ih je čuvati na tamnom i hladnom mjestu.



Na tržištu se mogu naći različite vrste luka, koje se razlikuju po boji, veličini, ali i namjeni u kuhinji. Žuti luk, primjerice, najbolje je iskoristiti za pirjanje u varivima, gulašima i sličnim jelima. Srebrenac je najbolji sirov, a ljutika je vrlo ukusna u namazima i paštetama.



Koji luk izabrati za koje jelo, pročitajte ovdje.



Što sve možete napraviti s lukom, otkrijte u receptima u nastavku teksta.

