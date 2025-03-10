Tijekom dvadesetih godina 20. stoljeća američko gospodarstvo je procvalo, a standard života nikada nije bio viši. Nitko nije očekivao krizu koja je nastupila 1929. godine., poznatu kao velika depresija. Udobnost su zamijenili bankroti, propasti banaka i tvrtki, izgubljene štednje, pad vrijednosti dionica i posljedično masovna otpuštanja, nekontroliran rast nezaposlenosti i inflacije, bezizlazno siromaštvo i – velika kriza. Ljudi su se snalazili kako su znali i umjeli, a štedjelo se na svemu. Na jelovnicima su bile jednostavne i pristupačne namirnice, poput krumpira koji se pripremao na sve moguće načine.

Juha od krumpira

Jednostavna, a zasitna juha često je bila na kriznim jelovnicima, a napraviti je možete i sami od tek nekoliko sastojaka. Ovdje potražite recept koji sadrži slaninu , ali ako želite povoljniju verziju slobodno je izostavite.

Gusta juha od sira i krumpira (Foto: Getty Images)

Pita od - vode

Jedan od najpoznatijih recepata iz 1930-ih vratio se u vrijeme pandemije, kada su TikTokeri dijelili videoecepte za pitu od vode. Da, dobro ste pročitali. Nakon što se tijesto za pitu rasporedi u limu ulijeva se voda i zatim dodaje mješavina brašna i šećera bez miješanja. Potom se dodaju maslac narezan na listiće i prema želji vanilija i cimet. Nakon pečenja pita se treba ohladiti, a oni koji su je probali kažu da ima bolji okus nego što zvuči.

Kolač bez jaja, maslaca i mlijeka

"Wacky cake," poznata i kao "Depression cake" torta je bez jaja, maslaca i mlijeka. Ovaj je kolač toliko praktičan da se i danas priprema. Na popisu sastojaka su brašno, šećer, kakao i još poneki sastojak koji vjerojatno imate kod kuće. Ovdje je i recept.



