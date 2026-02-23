Ovi krumpiri s kaubojskim maslacem bogati su, aromatični i neodoljivo kremasti iznutra, dok su izvana hrskavi i zlatni, baš kako volimo. Maslacu s češnjakom i začinskim biljem čili i mljevena paprika daju pikantnost, limun svježinu, a dijon senf i dimljena paprika dubinu. Savršen je prilog uz pečeno meso ili – bilo što drugo.

Kaubojski maslac (eng. cowboy butter) aromatični je maslac ili topli umak na bazi maslaca koji se miješa s češnjakom, svježim začinskim biljem, senfom, limunom i začinima. Najčešće se poslužuje kao umak za steak, piletinu, plodove mora ili pečeno povrće, ali može se koristiti i kao namaz ili završni preljev.

Naziv “kaubojski” više je marketinški i asocira na rustikalnu, “western” kuhinju i jela s roštilja — nema strogo definiranu tradicionalnu recepturu, ali kombinacija maslaca, češnjaka i začina je konstanta.

Krumpiri s kaubojskim maslacem - sastojci: 115 g neslanog maslaca, omekšalog

4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 žlice sitno sjeckanog svježeg peršina i vlasca, plus dodatno za posipanje

2 čajne žličice dijon senfa

1 čajna žličica sitno naribane limunove korice

2,5 ml svježe iscijeđenog limunova soka

1 čajna žličica dimljene paprike

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

1/2 čajne žličice svježeg timijana, sitno sjeckanog

1/4 čajne žličice čilija u prahu

1/4 čajne žličice usitnjenih pahuljica crvene paprike

1 1/2 čajna žličica krupne soli, podijeljeno

900 g krumpira, oguljenog i narezanog na ploške debljine oko 1,5 cm

30 ml maslinova ulja

240 ml pilećeg temeljca

kriške limuna, za posluživanje Krumpiri s kaubojskim maslacem - priprema: U zdjeli pomiješajte maslac, češnjak, začinsko bilje, dijon senf, limunovu koricu i sok, dimljenu papriku, crni papar, timijan, čili u prahu, pahuljice crvene paprike i 1 čajnu žličicu soli. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Polovicu pripremljene smjese prebacite u manju zdjelicu, pokrijte i stavite u hladnjak na oko 30 minuta ili dok se ne stisne. Zagrijte pećnicu na 260 stupnjeva. Rešetku postavite u gornju trećinu pećnice. U većoj zdjeli pomiješajte krumpir, maslinovo ulje, preostalih 1/2 čajne žličice soli i preostalu polovicu maslaca. Dobro promiješajte da se krumpir ravnomjerno obloži. Posložite krumpir u jednom sloju u metalni lim za pečenje dimenzija 23 x 33 cm). Ostatke maslaca iz zdjele rasporedite po vrhu. Pecite oko 30 minuta, jednom pažljivo okrenite ploške lopaticom, dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave na rubovima. Pažljivo ulijte pileći temeljac u lim. Nastavite peći na 260 stupnjeva još oko 8 minuta, bez okretanja, dok krumpir ne omekša, a većina tekućine se ne reducira i ne upije. Izvadite iz pećnice i odmah dodajte ohlađeni maslac iz hladnjaka, žlicu po žlicu. Lagano protresajte lim kako bi se maslac otopio i razlio. Pospite svježim začinskim biljem i poslužite uz kriške limuna.

