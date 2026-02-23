Ovi krumpiri s kaubojskim maslacem bogati su, aromatični i neodoljivo kremasti iznutra, dok su izvana hrskavi i zlatni, baš kako volimo. Maslacu s češnjakom i začinskim biljem čili i mljevena paprika daju pikantnost, limun svježinu, a dijon senf i dimljena paprika dubinu. Savršen je prilog uz pečeno meso ili – bilo što drugo.
Kaubojski maslac (eng. cowboy butter) aromatični je maslac ili topli umak na bazi maslaca koji se miješa s češnjakom, svježim začinskim biljem, senfom, limunom i začinima. Najčešće se poslužuje kao umak za steak, piletinu, plodove mora ili pečeno povrće, ali može se koristiti i kao namaz ili završni preljev.
Naziv “kaubojski” više je marketinški i asocira na rustikalnu, “western” kuhinju i jela s roštilja — nema strogo definiranu tradicionalnu recepturu, ali kombinacija maslaca, češnjaka i začina je konstanta.
Krumpiri s kaubojskim maslacem - sastojci:
- 115 g neslanog maslaca, omekšalog
- 4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 2 žlice sitno sjeckanog svježeg peršina i vlasca, plus dodatno za posipanje
- 2 čajne žličice dijon senfa
- 1 čajna žličica sitno naribane limunove korice
- 2,5 ml svježe iscijeđenog limunova soka
- 1 čajna žličica dimljene paprike
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 1/2 čajne žličice svježeg timijana, sitno sjeckanog
- 1/4 čajne žličice čilija u prahu
- 1/4 čajne žličice usitnjenih pahuljica crvene paprike
- 1 1/2 čajna žličica krupne soli, podijeljeno
- 900 g krumpira, oguljenog i narezanog na ploške debljine oko 1,5 cm
- 30 ml maslinova ulja
- 240 ml pilećeg temeljca
- kriške limuna, za posluživanje
Krumpiri s kaubojskim maslacem - priprema:
- U zdjeli pomiješajte maslac, češnjak, začinsko bilje, dijon senf, limunovu koricu i sok, dimljenu papriku, crni papar, timijan, čili u prahu, pahuljice crvene paprike i 1 čajnu žličicu soli. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
- Polovicu pripremljene smjese prebacite u manju zdjelicu, pokrijte i stavite u hladnjak na oko 30 minuta ili dok se ne stisne.
- Zagrijte pećnicu na 260 stupnjeva. Rešetku postavite u gornju trećinu pećnice.
- U većoj zdjeli pomiješajte krumpir, maslinovo ulje, preostalih 1/2 čajne žličice soli i preostalu polovicu maslaca. Dobro promiješajte da se krumpir ravnomjerno obloži.
- Posložite krumpir u jednom sloju u metalni lim za pečenje dimenzija 23 x 33 cm). Ostatke maslaca iz zdjele rasporedite po vrhu.
- Pecite oko 30 minuta, jednom pažljivo okrenite ploške lopaticom, dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave na rubovima.
- Pažljivo ulijte pileći temeljac u lim. Nastavite peći na 260 stupnjeva još oko 8 minuta, bez okretanja, dok krumpir ne omekša, a većina tekućine se ne reducira i ne upije.
- Izvadite iz pećnice i odmah dodajte ohlađeni maslac iz hladnjaka, žlicu po žlicu. Lagano protresajte lim kako bi se maslac otopio i razlio.
- Pospite svježim začinskim biljem i poslužite uz kriške limuna.
