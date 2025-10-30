U pandemiji sam prvi put pričala sa Sanjom Bilas. Gastroentuzijastica iz Siska sa stalnom zagrebačkom adresom u to je vrijeme kuhala u malenom restoranu Kuhinjica u centru metropole i oduševljavala svojim inspirativnim konceptom dostava. Osmislila je, naime, Jestivi baletni repertoar.



Nema masovnog druženja, nema koncerata, ali i dalje želimo uživati u hrani. Neka ti trenuci budu zanimljivi i posebni uz ovaj jelovnik, tim je riječima ova umjetnica s kuhačom najavila projekt koji je spojio balet i hranu.



Jestivi baletni repertoar je bio plod njezinog kulinarskog istraživanja – od zemlje iz koje je određeni balet potekao, a koji se igrao u Hrvatskom narodnom kazalištu, preko namirnice i hrane toga prostora do specifične posebnosti određenog lika iz baleta.

Sanja Bilas s Dariom Kožulom iz Biomanije (Foto: Uz dopuštenje Biomanije)

Gospoda Glembajevi, primjerice, spojio je čvarkušu, puricu s mlincima i toplu pitu od jabuka. Opasne veze su donijele tri prepoznatljiva slijeda francuske kuhinje: cassolettes s kozicama, prepelicu s medom i senfom te creme brule, a Smrt u Veneciji pitu od mozzarelle, rajčice i začina, rižoto sa sipom i koromačem te kolač od maka, čokolade, narančine kore i Grappe.

Pet godina kasnije saznala sam da je Jestivi baletni repertoar bio katalizator velikih promjena u životu Sanje Bilas.

Opasne veze

Susreli smo se u zagrebačkom restoranu Biomania koji je ovoga tjedna upriličio predstavljanje njezine knjige recepata točnije Istarske veganske kuharice.



Chefica koja je u zagrebačkim krugovima bila poznata po pripremi odličnog tatarskog bifteka, u potpunosti je promijenila svoj kuharski repertoar.



Što sam više radila s mesom, to mi je ono bilo odbojnije, objašnjava ovu drastičnu promjenu Sanja Bilas. Sjećam se kako sam jednom prilikom otvorila kutiju s prepelicama za jelovnik Opasne veze, a izgled i miris ovih malih ptičica u potpunosti je promijenio moj pogled na hranu. Zapitala sam se, što je to radim? , rekla je.

Na večeri je prestavljena Istarska veganska kuharica, a zainteresirani su je mogli prolistati i kupiti (Foto: Uz dopuštenje Biomanije)

Postala je veganka praktički preko noći, te odlučila slijediti svoj san i odseliti u Istru gdje je kuhala isključivo jela sastavljena od namirnica biljnog porijekla. Godinama je eksperimentirala i testirala recepte u kuhinji, a tek kad bi pogodila okusni profil koji je željela ostvariti, zabilježila je isti na papir.

Istarska veganska kuharica rezultat je tih eksperimenata i testova, ali i veliki dokaz da se u specijalitetima istarske kuhinje može uživati i bez upotrebe mesa, ribe, jaja i sira. Obuhvaća tridesetak recepata, a uključuje sve od fritaje s divljim šparogama do bumbar torte.

Večera nadahnuta okusima Istre

Zagrebački restoran Biomania pokazao se kao savršeni izbor za predstavljanje veganske kuharice inspirirane jelima najvećeg hrvatskog poluotoka.

Peperonata s dimljenom mariniranom bukovačom i njokima (Foto: Uz dopuštenje Biomanije)

Večeru su započeli vlastitom kreacijom – arancinima s tartufima, odnosno mekim kuglicama rižota s tartufima i biljnom zamjenom za sir koje su obložene hrskavom koricom od bezglutenskih krušnih mrvica te poslužene uz umak od indijskih oraščića i uz biljnu verziju parmezana.

Kontrast mekane riže koja se topi u ustima i hrskave korice razbudio je nepce i pripremio ga za nešto rustikalniji glavni obrok.



Na stol je potom stigla perfektna peperonata po receptu Sanje Bilas, a koja je spojila pirjane paprike, tikvice i patlidžan s istarskom rajčicom. Poslužena je, pak, uz marinirane dimljene bukovače i domaće njoke od batata, ali i nezaobilaznu čašu istarske malvazije.



Obrok je zaokružen bumbar tortom – tradicionalnom slasticom od badema, limuna i naranče iz Vodnjana, a koju je chefica Bilas sama napravila te koja je bila servirana uz sorbeto od limuna.

Predstavljanje Istarske veganske kuharice u restoranu Biomania u Zagrebu - 2 (Foto: Uz dopuštenje Biomanije)

Oduvijek me zanimalo kuhanje i učenje novih stvari. U osmišljavanju jela koristim se knjigama, ali i idejama iz moje male glave, ističe chefica Bilas, te nadodaje: Svaka čast falafelu i azijskoj veganskoj ponudi, ali ja nastojim raditi domaću hranu koja se inače ne može pronaći na tržištu.

Mogu li se istarski specijaliteti uspješno napraviti bez namirnica životinjskog porijekla, možete i sami provjeriti u Biomaniji koja do kraja ovoga tjedna nudi istarski veganski meni inspiriran kuharicom Sanje Bilas.

