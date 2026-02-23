Galerija 1 1 1 1 Travellers’ Choice Awards Best of the Best priznanje je platforme Tripadvisor koja slavi najviše razinu izvrsnosti u turizmu. Ono se dodjeljuje destinacijama koje su tijekom perioda od 12 mjeseci primile najveći broj iznimno pozitivnih recenzija korisnika na ovoj internetskoj platformi.

Kada su u pitanju najbolje plaže na svijetu Tripadvisorovi korisnici najviše su pohvala dali Isli Pasion u Meksiku. Ovaj mali otok uz obalu Cozumela u Meksiku osamljen je i do njega se stiže desetominutnom vožnjom brodom, što ga čini savršenim izborom za one koji traže potpuni odmor i mir, piše na Tripadvosoru. Poznat je po svojim pješčanim plažama i tirkiznom moru te izgleda poput raja na Zemlji.

Plaža Eagle, Aruba (Foto: Shutterstock)

Drugo mjesto na ljestvici najljepših plaža zauzela je Elafonissi na Kreti . Ova grčka plaža poznata je po ružičastom pijesku, a mnogi je nazivaju Maldivima Europe. Na ljestvici je slijedi još jedna grčka predstavnica – laguna Balos koja se također nalazi na Kreti.

Popis 10 najljepših plaža na svijetu za 2026. obuhvaća predstavnice sa svih svjetskih kontinenata, a najviše iz Europe - čak njih četiri. Uz dvije grčke, među najljepšima svoje mjesto je našla Praia de Falesaia iz Portugala, te plaža Le Palosa na Sardiniji.

Najljepše plaže za 2026. godinu prema mišljenju korisnika Tripadvisora:

Isla Pasion, Cozumel, Meksiko Plaža Elafonissi, Kreta, Grčka Laguna Balos, Kreta, Grčka Plaža Eagle, Aruba Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portugal Plaža Banana, Phuket, Tajland La Jolla Cove, San Diego, Kalifornija La Pelosa, Sardinija, Italija Plaža Manly, Sydney, Australija Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Južnoafrička Republika

Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora +0