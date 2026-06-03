Ne treba uvijek planirati veliko putovanje da biste se dobro odmorili. Ponekad je dovoljno spakirati kupaći kostim, rezervirati jednu noć ili produženi vikend i prepustiti se termalnoj vodi, bazenima i wellness sadržajima. Posebno kada su destinacije dovoljno blizu Zagreba da putovanje ne traje dulje od jedne dobre playliste.

Za sve koji razmišljaju o kratkom odmoru u lipnju, izdvojili smo tri ponude s portala Crno jaje koje spajaju kupanje, opuštanje i dobru cijenu.

Terme Čatež: mobilna kućica za četvero i ulaznice za vodeni raj

Ako vam se ideja odmora više vrti oko tobogana, bazena, dječjeg smijeha i boravka u mobilnoj kućici, Terme Čatež su odličan izbor. Ponuda uključuje 3, 4 ili 5 noćenja tijekom tjedna ili 2 noćenja vikendom u mobilnoj kućici Mediteran s dvije spavaće sobe, za do 4 osobe.

Cijena se kreće od 169 eura naviše, a u ponudu su uključeni najam mobilne kućice, završno čišćenje, posteljina, klima, Wi-Fi, kabelska TV i parkirno mjesto. Uključene su i ulaznice za bazene: 2 puta dnevno neograničen ulaz na Ljetnu termalnu rivijeru ili 1 dnevni trosatni ulaz na Zimsku termalnu rivijeru.

Mobilne kućice nalaze se u kampu Terme Čatež, neposredno uz vanjske bazene, što ih čini praktičnim izborom za obitelji. Ljetna termalna rivijera pravi je vodeni park s bazenima, toboganima, sporom rijekom, bazenom s valovima i zonama za djecu. Istražite detalje ponude ovdje.

Hotel Matija Gubec: vikend u Stubičkim Toplicama s masažom

Za one koji žele pravi wellness vikend bez puno organizacije, Hotel Matija Gubec u Stubičkim Toplicama nudi paket za 2 osobe koji uključuje 2 dana i 1 noćenje s polupansionom, kupanje, saune i masaže.

Cijena se kreće od 168 eura naviše za dvije osobe, a u ponudi su dvije opcije: paket s masažom od 25 minuta ili paket s masažom od 55 minuta. Uključeno je neograničeno korištenje hotelskih bazena i sauna, besplatan Wi-Fi i parking. Dijete do 5 godina boravi gratis.

Ovo je ponuda za one koji žele u petak pobjeći iz grada, utonuti u termalnu vodu, odraditi masažu i vratiti se kući kao malo bolja verzija sebe. Hotel se nalazi u srcu Hrvatskog zagorja, oko 40 kilometara od Zagreba, okružen zelenilom i termalnom vodom po kojoj su Stubičke Toplice poznate. Istražite detalje ponude ovdje.

Terme Jezerčica: obiteljski odmor s polupansionom, pićem i bazenima

Terme Jezerčica u Donjoj Stubici odličan su izbor za obitelji koje žele kratak, ali sadržajan predah. Ponuda uključuje 2 dana i 1 noćenje, polupansion s pićem, neograničeno korištenje unutarnjih bazena s termalnom vodom, wellness torbu, dječju animaciju, fitness, Wi-Fi i parking.

Cijena se kreće od 124 eura naviše, a ovisno o odabranoj sobi, ponuda vrijedi za 2 odrasle osobe, odnosno za 2 odrasle osobe i djecu. Polupansion uključuje buffet doručak i večeru, uz bezalkoholno piće iz šankomata tijekom obroka. Posebno je praktično što su u cijenu uključeni unutarnji bazeni s termalnom vodom, dječji bazen s toboganima, bazen za bebe, rekreacijski bazen i hidromasažni bazen.

Ova ponuda idealna je za obitelji koje žele mini odmor bez velikih priprema: djeca imaju bazene i animaciju, odrasli termalnu vodu, fitness i mogućnost dodatnog popusta na masaže i tretmane. Istražite detalje ponude ovdje.

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