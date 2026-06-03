Galerija 1 1 1 1 Drugi dan šestog izdanja Greencajta obilježila su predavanja i razgovori o održivom poslovanju, inovacijama i odnosu čovjeka prema planetu, a posebnu pažnju publike privuklo je ekskluzivno gostovanje Simona Reeva powered by HTZ, jednog od najpoznatijih svjetskih putopisaca, autora i BBC-jevih dokumentarista.

U sklopu Greencajta, Simon Reeve nadahnutim je predavanjem završio svoju svjetsku turneju „To the End of the Earth“, nakon više od 100 rasprodanih dvorana diljem svijeta. Kroz snažno i emotivno predavanje publiku je poveo na putovanje kroz najudaljenije dijelove planeta, mjesta izvan turističkih ruta gdje je svjedočio ekstremima prirode, klimatskih promjena, političkih sukoba i ljudske izdržljivosti. Njegova priča zvuči poput filmskog scenarija. Bio je pritvoren, prolazio ratnim zonama, susretao krijumčare i ekstremiste te preživio malariju duboko u divljini. Upravo kroz takva iskustva, Simon Reeve govorio je o otpornosti ljudi, ljepoti planeta i važnosti očuvanja svijeta koji se sve snažnije suočava s klimatskim i društvenim izazovima. Na Greencajtu je poručio: „Samo zato što ne možemo učiniti sve, ne znači da ne bismo trebali učiniti nešto. Klimatske promjene su stvarnost koju ljudi diljem svijeta već osjećaju, ali odgovor na njih ne leži u pesimizmu nego u djelovanju – kroz male osobne korake, odgovorne financijske odluke, stvaranje prilika za druge i ponovno povezivanje s prirodom.“

Treći dan Greencajta otvorilo je predavanje „Food is Never Just Food“ powered by Mastercard, koje je održao Arthur Potts Dawson, Michelinov chef i UN World Food Programme Chef Advocate. Kroz predavanje govorio je o hrani kao sustavu vrijednosti, održivosti i odgovornosti, otvarajući teme lokalne proizvodnje, cirkularne ekonomije i zero-waste praksi koje sve snažnije oblikuju gastronomiju i prehrambenu industriju. Govoreći o odnosu hrane, održivosti i budućnosti prehrambenih sustava, Arthur Potts Dawson istaknuo je: „Otpornost prehrambenih sustava ne nastaje slučajno. Ona je rezultat promišljenih odluka koje poštuju prirodu i smanjuju otpad. Danas su svi prehrambeni biznisi ujedno i klimatski biznisi, a budućnost pripada onima koji će znati graditi otpornije sustave i odgovorno upravljati resursima.“

Program završnog dana donosi i predavanje „Nismo ono što jedemo – nego ono što naši mikrobi rade s tim“ profesora Mortena Arendta Rasmussena sa Sveučilišta u Kopenhagenu, koji će govoriti o povezanosti hrane, mikrobioma i zdravlja te novim znanstvenim spoznajama koje mijenjaju način na koji razumijemo prehranu i organizam. Veliki interes zasigurno će izazvati i predavanje „Alge na jelovniku: sljedeći veliki zalogaj dolazi iz mora“ docentice Ditte Baun Hermund s DTU National Food Institute iz Danske, koja će predstaviti potencijal algi kao održivog izvora hrane budućnosti te njihovu ulogu u razvoju održivijih prehrambenih sustava. O budućnosti prehrambenih sustava i inovacijama koje mogu odgovoriti na globalne izazove, govorit će i Gladys H. Morales, globalna voditeljica inovacija pri UN-ovom fondu za poljoprivredu (IFAD), kroz predavanje „Taste the Future: mogu li inovacije nahraniti planet?“, fokusirano na održivu proizvodnju hrane i razvoj novih modela prehrambene sigurnosti.

Greencajt se održava od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, a sve informacije o programu dostupne su na službenoj web stranici te na Instagramu i Facebooku.

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