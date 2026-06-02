Galerija 10 10 10 10 Dok turisti upijajući sjever Italije bezglavo hrle prema jezerima Como i Garda, vrlo blizu nalazi se mjesto koje se sakrilo od glamura i gužvi te još čuva autentičan duh i onaj stari romantični šarm. Orta San Giulio, malo srednjovjekovno naselje u regiji Pijemont, smješteno na obali jezera Orta, izgleda kao da je izašlo iz bajke.

Kamene ulice, stare kuće pastelnih boja ukrašene cvijećem, mačke koje se lijeno prešetavaju stoljetnim trgićima i otočić okružen mirnom jezerskom vodom koja djeluje dublje od neba prizor je koji se ne zaboravlja lako.

Jezero Orta često nazivaju Pepeljugom talijanskih jezera. Ovdje se ne hoda u kolonama, nema luksuznih jahti i njihovih slavnih vlasnika. Umjesto toga putnike namjernike dočekuju tišina, ritam života koji se mjeri korakom i osjećaj da su doputovali u dobro čuvanu tajnu.

Zmije, zmajevi i čudovišta

Povijest mjesta ispisuje se već dvije tisuće godina, a najvažnija je osoba u njegovoj priči sveti Julije. Predaja kaže da je taj grčki misionar u ovaj kraj stigao krajem 4. stoljeća kako bi širio kršćanstvo.

Slikoviti otok tadašnjim je stanovnicima bio sve osim toga – na njemu su živjele zmije, zmajevi i razna čudovišta s kojima nitko nije želio imati posla, pa tako ni Julije nije našao dobrovoljca koji bi ga prevezao na otok. Do njega je ipak doplovio – ako je vjerovati legendi – na svome plaštu, obračunao se s nemanima i podigao prvu otočnu, a svoju stotu crkvu.

Po njemu mjesto danas nosi ime Orta San Giulio, a otočić u središtu jezera, na koji se zmajevi, koliko nam je poznato, više nikada nisu vratili, postao je njegov najprepoznatljiviji simbol.

Prva je postaja svakog posjetitelja Piazza Motta, glavni trg smješten uz samu obalu jezera. Ovdje se život odvija u laganom ritmu kancona, na terasama kafića ispija se espreso, lokalci komentiraju cijene na tržnici, a turistima oko uvijek iznova bježi na čarobni otok koji tiho nadzire mjesto. S trga redovito polaze mali brodovi koji će ih na otočiću iskrcati za svega nekoliko minuta.

Iako je dug tek nekoliko stotina metara, otok San Giulio jedno je od najposebnijih mjesta u čitavom Pijemontu. Njime dominira romanička bazilika San Giulio. Unutrašnjost skriva vrijedne freske, umjetnine i kriptu u kojoj se čuvaju relikvije svetog Julija. No ono što je nemoguće ne osjetiti jest gotovo nestvaran mir. Oko cijelog otoka vodi šetnica poznata kao Put tišine, s porukama koje pozivaju na razmišljanje i odmak od svakodnevne užurbanosti.

Jednako impresivan doživljaj dočekuje vas i na brežuljku iznad mjesta. Ondje se nalazi Sacro Monte di Orta, kompleks od 20 kapelica posvećenih životu svetog Franje Asiškog. Taj jedinstveni lokalitet uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske baštine, a osim kulturne i povijesne vrijednosti pruža i jedan od najljepših panoramskih pogleda na jezero.

Želite li mjesto i njegov otok upoznati iz sasvim druge perspektive, možete unajmiti kajak ili SUP, a kraj ćete doživjeti u njegovoj punini kroz gastronomiju i lokalne specijalitete. Posebno su popularni rižoto s jezerskom ribom, svježe ulovljeni grgeč i lavarello, sirevi Toma Piemontese i gorgonzola, a ljubitelji slastica mogu kušati tradicionalne kolačiće od lješnjaka ili panna cottu. Sve to idealno je zaliti čašom vrhunskog piemontskog vina poput barola ili barbaresca.

Do Orte San Giulio najjednostavnije je stići iz Milana. Od zračne luke Malpensa vožnja automobilom traje manje od sat vremena, a mjesto je dobro povezano i željezničkom mrežom preko Novare. Mnogi kombiniraju posjet s obilaskom jezera Maggiore ili Como, no ako se ovdje zadržite malo dulje nego što vam treba da obiđete mjesto – tek ćete ga onda početi upijati. Njegove trenutke, ritam i mir.

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