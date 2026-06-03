Nekad čovjek hoće pojesti samo bakin paradajz, a dobra je vijest da više ne morate kružiti po selima u potrazi za pravim okusima djetinjstva. Ekipa s hrvatskih OPG-ova danas dostavlja vrhunsku hranu ravno do vaših vrata.

Gdje god da se nalazite, u bespućima interneta pronašli smo razne OPG-ove kod kojih možete pronaći zanimljive stvari…

OPG Volim Borovnice (zagrebačka okolica)

• Što nude: Borovnice i džemove, kako kažu, "ravno s grma" – provjerom stranice na Facebooku, 250 g nedavno ste mogli dobiti za 3 eura.

• Gdje dostavljaju: Zagreb i okolica.

Dan borovnica u Ravnoj Gori - 4 (Foto: Lynx and Fox)

OPG Eko-Veselić (Moslavina)

• Što nude: Sezonsko voće i povrće, vrhunski domaći ajvar, zimnicu i prerađevine od povrća. U ovo razdoblje prilično se ponose i ekološkim jagodama.

• Gdje dostavljaju: Redovite rute za Zagreb i okolicu (Velika Gorica, Sesvete, Zaprešić, Samobor…).

OPG Prpić (karlovačka regija)

• Što nude: Prpići nema čega nemaju. Batat, razni namazi, zimnica, bučino ulje, sok – ovdje i najizbirljiviji nađu nešto za sebe.

• Gdje dostavljaju: Naručuje se preko opg-prpic.hr, a pokrivaju gotovo cijelu Hrvatsku.

Savjeti za spremanje zimnice - 3 (Foto: Shutterstock)

OPG Marušić (Split i okolica)

• Što nude: Što god vam padne na pamet, a da a u sebi ima riječ "koza", Marušići će spremno dostaviti. Kozji sir, jogurt, sirutku, mlijeko, meso jaradi i janjadi…

• Gdje dostavljaju: Dostava je ograničena na grad Split te na područje Trogira, Podstrane i Dugopolja.

OPG Mataga (Opuzen)

• Što nude: Voće i povrće, a imaju tradiciju od davne 1965. godine. Naravno, od voća su tu, s obzirom na lokaciju, nezaobilazne mandarine, ali i limuni, naranče, kumkvat…

• Gdje dostavljaju: U Zagrebu se njihovi proizvodi mogu kupiti u skladištu na Trešnjevki, a dostavljaju nekoliko puta mjesečno i u Čakovec, Varaždin i Rijeku (barem se tako može pronaći na njihovu webu).

Mandarine - 2 (Foto: Getty Images)

Također, postoji i nekoliko stranica koje služe kao poveznica između OPG-a i krajnjeg kupca, s kojih je moguće naručiti. Tu je ponuda raznolika, nema čega nema.

Prvi je od njih Gruntek (mojgruntek.hr) koji dostavlja na nešto drukčiji način. Naime, ekipa iz Grunteka zapravo nudi vlastiti vrt, ali kako kažu – bez košenja, bez zalijevanja, bez brige. Nudi se personalizirana sadnja više od 40 vrsta povrća, te kad povrće "odraste", stiže vam na kućna vrata. Sjajno, imaš vrt, a ne trebaš ga održavati!

Tu je zatim i stranica plodovi.hr, ali ovdje je bitno reći da je primarno napravljena za Slavoniju jer je najveći broj OPG-ova upravo iz tog kraja. Ima nešto i u okolici Zagreba i na sjeveru Hrvatske, ali ovdje je naglasak na Slavoniju. Doduše, možete naručiti u cijelu Hrvatsku, pa vam hrana stiže kurirskom službom.

Bobičasto voće - 3 (Foto: Getty Images)

U bespućima interneta naišli smo još na stranicu opgburza.com, te bome i ovdje izbora ne manjka. Dostavlja se po cijeloj Hrvatskoj, a na ovoj burzi naći ćete sve – od kozmetičkih preparata, sokova i džemova do voća i povrća.

Nego, nije valjda da još čekate?