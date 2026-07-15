Tornado krumpir je poznata južnokorejska street food poslastica. Riječ je o krumpiru narezanom u spiralu koji se nabode na štapić, razvuče u oblik opruge i prži u dubokom ulju, a potom se posipa različitim začinima i dodacima po želji.

Izgleda jako komplicirano, ali u stvarnosti nije ga teško pripremiti u vlastitom domu. Da biste odrezali krumpir u spiralu potrebna vam je samo daska za rezanje, drveni štapić za ražnjić i nož.

Umjesto u dubokom ulju, ispeći ga možete i u pećnici.

Pečeni tornado krumpir možete začiniti tek s malo soli, ali ako želite prirediti gozbu za papile, poslužite ga s komadićima pržene slanine, naribanim punomasnim sirom, kiselim vrhnjem, čili prahom i nešto iscijeđenog limunova soka.

Omekšajte krumpir u mikrovalnoj pećnici

Zabosti drveni štapić za ražnjić ravno u sirovi krumpir nije jednostavan zadatak. Ako si želite olakšati, omekšajte krumpir prvo u mikrovalnoj pećnici. Stavite krumpir na tanjur i zagrijavajte ga oko tri minute dok ne omekša dovoljno da se štapićem može probiti njegov plod.

Provucite štapić ravno kroz sredinu krumpira – po dužini. Budite pažljivi, a pogotovo ako je krumpir još vruć od mikrovalne pećnice.

Položite krumpir na dasku za rezanje i nožem ga zarezujte pod kutom dok istovremeno okrećete krumpir u suprotnom smjeru. Cijeli postupak za rezanje krumpira pronađite ovdje.

Razmaknite slojeve krumpira, položite spiralno odrezane krumpire na lim za pečenje i dobro ih premažite maslinovim uljem. Pospite krumpire začinima po želji i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva oko 45 minuta do 60 minuta, odnosno dok krumpir nije pečen.

Kad je krumpir pečen, pospite ga naribanim punomasnim sirom – lagano razmaknite spirale kako bi sir ušao između svih slojeva i zapecite ga u pećnici još par minuta dok se sir ne otopi.

U maloj zdjelici pomiješajte kiselo vrhnje, limunov sok i prstohvat soli. Prelijte tom mješavinom krumpire i poslužite. Dobar tek!

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