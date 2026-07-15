Galerija 0 0 0 0 Na jugozapadu Peloponeza u grčkoj pokrajini Meseniji smjestila se plaža u gotovo savršenom obliku grčkog slova Ω (omega). Riječ je o plaži Voidokilia koja je okružena pješčanim dinama, tirkiznim morem i lagunom.

Popularna je zbog svoje netaknute prirode, ali i manjka pogodnosti modernog svijeta. Ovdje nećete naći kafiće, restorane – pa čak niti mjesto za unajmljivanje ležaljki. Zaštićeno je to područje u sklopu ekološke mreže Natura 2000.

Plaža Voidokilia ima gotovo savršen oblik grčkog slova omega (Foto: Shutterstock)

Unatoč tome, turisti je obožavaju i rado posjećuju u ljetnim mjesecima. More je ovdje mirno, iznimno čisto i plitko, a okolni krajolik predivan. U blizini se nalazi laguna Gialova - važno odmorište brojnih ptica selica.

Voidokilia će vjerojatno postati još popularnija nakon što u svjetskim kinima zaigra Odiseja redatelja Christophera Nolana, koji je djelomično sniman na ovoj lokaciji. To ne čudi ako je poznato da se ispod utvrde Paliokastro nalazi špilja kralja Nestora iz Homerove Odiseje koja je nadahnula ovaj film.

Pogled iz špilje kralja Nestora (Foto: Shutterstock)

Na sjeveroistočnom kraju plaže, pak, nalazi se grob Nestorovog sina Trasimeda koji potječe iz mikenskog razdoblja. Na istom lokalitetu pronađeni su i neki dokazi kako je ovo područje bilo naseljeno još 4000 godina prije Krista.



Ovo je mjesto idealno za ljubitelje arheologije - južno od Voidokilije prostire se mjestašce Korifasion na mjestu na kojem se nekoć izdizao drveni grad Pylos.

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