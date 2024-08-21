Dobro poznate stihove objesi zimmer frei, lezi pod palmu i uživaj pjevuše samo sretnici, jer iznajmljivanje soba i apartmana većinom nije pjesma. To potvrđuje i slučaj Ashley Class iz Sjeverne Karoline o kojem je pričao cijeli svijet.

"Nakon što su njezini gosti proveli tri tjedna u kući za odmor koju iznajmljuje, iza sebe su ostavili čiste i sređene prostorije i ocjenu od 5 zvjezdica te se činilo kako je riječ o gostima iz snova. Sve dok Class nije dobila račun za struju, i to u iznosu od šokantnih 1500 dolara“.

Zarada u tuđoj kući

Snimke nadzornih kamera otkrile su razlog velikog računa za struju. Gosti su instalirali punjač za električna vozila i unijeli najmanje deset računala koja su, kako se pokazalo, iskoristili za rudarenje kriptovaluta. Bilo im je jeftinije unajmiti kuću u kojoj će druge osobe platiti račun za struju nego rudariti kripto iz svojih kuća. Poučena tim iskustvom, uvela je novo pravilo za korištenje svoje kuće za odmor koju iznajmljuje - zabranjeno je rudarenje kriptovaluta.

U Hrvatskoj, koliko nam je poznato takvih zabrana još uvijek nema, ali iznajmljivači se u svojem poslu susreću s najrazličitijim gostima i situacijama. Kako bismo doznali s čime se sve moraju nositi, otkud dolaze najbolji i najgori turisti te koja su to iskustva koja neće zaboraviti, istražili smo na forumima.

Iluistracija (Foto: Shutterstock)

Naravno, ni iznajmljivači nisu uvijek zlato – prije nekog vremena pisali smo o negativnim iskustvima gostiju. I dok najčešće kritike idu na račun čistoće ili uređaja koji ne rade, neki su se gosti požalili na neljubazne domaćine ili nemogućnost dogovora oko apartmana, drugi su pak neko vrijeme morali provesti vrijeme u mraku jer prekidač za svjetlo nije radio, kao i trpjeti dreku domaćina. O tome više možete pročitati ovdje.

Najgora iskustva iznajmljivača

Meni su gosti uništili skoro sve što se moglo uništiti: krevete, vrata, kauč, ma nema što nisu strgali. Otad detaljno pregledavam apartmane nakon što gosti odu.

Jedan je gost došao na ideju da pali palo santo, drveni štapić koji ima baš jak miris kada se zapali. Napunio bi cijeli apartman dimom i onda ga pustio van. Zasmrdio bi terasu, navodno jer taj miris tjera komarce.

Više ne puštam goste sa psima u stan. Još nekako mogu shvatiti da pas izgrize namještaj, ali ostaviti mi njegovu kakicu nasred kupaonice umjesto pozdrava zbilja je bezobrazno.

Otvorim ormarić u kuhinji u kojem inače stoje tanjuri i čaše, a unutra nagurano 90 posto posuda, tava, lonaca, čak toster, i to sve praktički neoprano, a hrpa čaša napola pune vode... Cijeli je ormarić praktički bio uništen jer se sve napuhnulo od vode.

Jedna me gošća tražila da joj posudim pincetu za obrve - fuj, ne dam, a neki su se žalili da je more previše bučno jer se noću čuju valovi. A bilo je još situacija, od spaljivanja kuhinje, razbijanja tuš-kabina, poplava itd...

Usporedio bih ljude sa životinjama, ali i životinje znaju biti pristojnije od gostiju nakon kojih sam čistio. Od ostavljenog prljavog veša na policama, gadosti zalijepljenih na zidove i iskorištenih uložaka, svega sam se nagledao.

"Gosti dva tjedna nisu izlazili iz apartmana"

Meni su gosti prije dvije godine skršili krevet. Mojem dobrom krevetu, koji je služio 11 godina, tip je iskrivio metalnu podnicu! Nevjerojatno, ne samo da su se sve stranice na pod urušile nego se i debela metalna središnja šipka podnice totalno iskrivila. Jednom su mi gosti ostavili pet velikih vreća punih smeća, s kojima su i spavali u sobi. Suđe je bilo uprljano: čaše, beštek, tanjuri, lonci… Sat i pol sam za njima strugala samo suđe, da ne govorim o svemu drugome.

Imao sam goste koji dva tjedna nisu izlazili iz apartmana - po cijele dane su nakuhavali i, naravno, palili klimu na najjače jer im je bilo vruće zbog štednjaka i pećnice. Ne znam što su čarobirali, možda su kuhali zimnicu, tko će znati. Nakon toga sam povisio cijenu korištenja klime. Ako hoćeš klimu, plati pet eura više po danu.

Imao sam jednu Amerikanku s dvoje male djece. Bila je tjedan dana po najvećoj žegi u apartmanu bez klime i smeće nije niti jednom iznijela. Da stvar bude gora, ti ljudi ne razumiju da ako želiš da ti bude hladnije u apartmanu moraš otvoriti prozore. Oni sve zatvore i misle da će biti hladnije. Smrdjelo je izvan apartmana. Kanta za smeće joj stoji uz parking, tako da svaki dan prolazi bar nekoliko puta uz nju.

Meni su, ne jednom, ljudi pospremili prljavo suđe u ormariće. Po meni gost ne mora spremati ili prati suđe, ali zašto bi itko pospremio prljavo suđe? A mogu i kondom odnijeti do smeća, a ne ostaviti ga da leži nasred sobe. S druge strane, jedna mi je žena nakon samo dva dana boravka oprala cijeli frižider...

Bilo ih je svakakvih. Najvećih problema imali smo s mladim ljudima. U 50 posto slučajeva zaprljali bi nam ručnike uljem za sunčanje, a neki su nam ukrali ili razbili posuđe, pa i uprljali zidove nogama do te mjere da smo ih morali bojiti.

Otvore sve prozore, ostave upaljenu klimu na najjače i odu cijeli dan na more ili na izlet, ali opet platili su tu klimu da je neograničeno koriste. Mi u takvom slučaju uđemo u apartman i ugasimo je jer ne možemo to gledati.

Ručnika nema gdje nema, nose ih na plažu, stavljaju po podu za kućne ljubimce ili ih ukradu. Iako imamo i perilicu suđa, nikada nitko nije ostavio čisto posuđe, a kamoli da je to suđe pospremio.

Gosti su mi odlični, pristojni, uredni, a ima i jako zanimljivih ljudi. Jedina šteta koju sam imala je razbijena stolica i plahta uništena sredstvima za samotamnjenje ili onim pekmezima za sunčanje. Što god to bilo, ne izlazi ni s jednim sredstvom.

Bio mi je stariji par sa kćeri od nekih 20 godina. Stvarno mi nije jasno što su oni radili, ali pod u cijelom apartmanu od 75 kvadrata bio je ljepljiv, i to gadno. A samo su prespavali.

Noževima iz kuhinje rezbarili su mi drveni namještaj. To mi je grozno jer znam da je namjerno.

Najnaporniji gost kojeg sam ikad imala nije se dao otjerati. Svaki dan dolazio bi mi s bezbroj zahtjeva - od toga da mu treba fen (a ima kratku kosu), do toga da mu ovo ili ono ne radi. Postavljao bi milijun pitanja i ne bi odlazio kad bih mu odgovorila, ostao bi sve dok se ja ne bih pokupila s nekim izmišljenim izgovorom. Zadnji dan me zvao na večeru jer misli da smo kliknuli. Zbilja ima svakakvih ljudi.

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