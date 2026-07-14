Grčka salata popularna je mediteranska salata koja se sastoji od sjeckanih rajčica, krastavaca, luka, maslina i feta sira. Preljeva se s maslinovim uljem, a poslužuje se najčešće uz kruh te mesna i riblja jela s roštilja.

Ako želite salatu pretvoriti u kompletan obrok dodajte joj nešto bjelančevina poput kuhanog slanutka, a koji je istovremeno i dobar izvor prehrambenih vlakana.

Upotrijebite li kuhani slanutak iz konzerve, za pripremu ovoga jela bit će vam potrebno tek negdje oko 10 minuta.

Ova je salata odličan izbor kada je vani vruće, a vama se ne da paliti štednjak. Ponijeti je možete sa sobom na posao, na piknik i plažu.

Grčka salata sa slanutkom - sastojci: 500 g kuhanog slanutka

250 g svježeg krastavaca

250 g svježe rajčice

125 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

75 g crnih maslina bez koštica

75 g feta sira

60 ml vinskog octa

1 manji luk

1 paprika

½ limuna

sol i papar po želji

svježe nasjeckani peršin po želji

prstohvat čili pahuljica po želji Grčka salata sa slanutkom - priprema: Ocijedite slanutak i isperite ga pod vodom. Stavite ga u veliku zdjelu zajedno sa nasjeckanim lukom, krastavcima, paprikom, rajčicama i crnim maslinama. Preko svega dodajte nadrobljeni feta sir. Napravite preljev sa salatu: pomiješajte ekstra djevičansko maslinovo ulje s vinskim octom i pola iscijeđenog limuna. Posolite i papaprite, dodajte svježe nasjeckani peršin i čili pahuljice po želji. Dobiveni preljev prelijte preko salate, promiješajte i poslužite. Dobar tek!

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