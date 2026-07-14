Grčka salata popularna je mediteranska salata koja se sastoji od sjeckanih rajčica, krastavaca, luka, maslina i feta sira. Preljeva se s maslinovim uljem, a poslužuje se najčešće uz kruh te mesna i riblja jela s roštilja.
Ako želite salatu pretvoriti u kompletan obrok dodajte joj nešto bjelančevina poput kuhanog slanutka, a koji je istovremeno i dobar izvor prehrambenih vlakana.
Upotrijebite li kuhani slanutak iz konzerve, za pripremu ovoga jela bit će vam potrebno tek negdje oko 10 minuta.
Ova je salata odličan izbor kada je vani vruće, a vama se ne da paliti štednjak. Ponijeti je možete sa sobom na posao, na piknik i plažu.
Grčka salata sa slanutkom - sastojci:
- 500 g kuhanog slanutka
- 250 g svježeg krastavaca
- 250 g svježe rajčice
- 125 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 75 g crnih maslina bez koštica
- 75 g feta sira
- 60 ml vinskog octa
- 1 manji luk
- 1 paprika
- ½ limuna
- sol i papar po želji
- svježe nasjeckani peršin po želji
- prstohvat čili pahuljica po želji
Grčka salata sa slanutkom - priprema:
- Ocijedite slanutak i isperite ga pod vodom. Stavite ga u veliku zdjelu zajedno sa nasjeckanim lukom, krastavcima, paprikom, rajčicama i crnim maslinama. Preko svega dodajte nadrobljeni feta sir.
- Napravite preljev sa salatu: pomiješajte ekstra djevičansko maslinovo ulje s vinskim octom i pola iscijeđenog limuna. Posolite i papaprite, dodajte svježe nasjeckani peršin i čili pahuljice po želji. Dobiveni preljev prelijte preko salate, promiješajte i poslužite. Dobar tek!
Uživajte do mile volje: 5 jela od svježih rajčica koja morate probati ovoga ljeta +0