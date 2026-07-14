Galerija 2 2 2 2 Američka tvrtka Radia trenutno razvija teretni zrakoplov koji bi trebao biti najveći na svijetu – dizajniran je za prijevoz glomaznog tereta do udaljenih lokacija s ograničenom infrastrukturom. Zrakoplov bi trebao biti dug 109 metara, visok 24 metara te imati raspon krila od 80 metara.

Nadjenuli su mu ime WindRunner jer je originalno zamišljen da prevozi goleme lopatice vjetroturbina duljine do 100 metara i tako zaobiđe postojeća ograničenja za transport sličnih tereta na cesti.

Radia je u međuvremenu spoznala da bi WindRunner mogao imati i važnu vojnu primjenu te prevoziti vojna vozila i drugu tešku opremu maksimalne nosivosti do 72,6 tona.

WindRunner bi trebao biti najveći teretni avion na svijetu (Foto: Radia / Ferrari / Profimedia)

Prema sadašnjim specifikacijama u njegov teretni prostor moglo bi stati šest helikoptera CH-47 ili četiri borbena zrakoplova F-35.

Posebnost ovog teretnog zrakoplova očituje se u njegovoj fleksibilnosti – on bi trebao moći slijetati na kratke zemljane i šljunčane piste gdje drugi avioni inače ne mogu.

WindRunner bi trebao biti izgrađen do 2030. godine - tada bi trebao letjeti brzinom od 740 kilometara na sat na visini od 12.500 metara, a s maksimalnim teretom trebao bi moći prijeći oko 2000 kilometara.

Kako će WindRunner izgledati kada bude izgrađen, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

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