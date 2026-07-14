Galerija 8 8 8 8 Green River Festival, održiva ljetna oaza na obali Save i ovoga tjedna donosi bogat program koji spaja umjetnost, glazbu, kreativnost i druženje. Posebnost festivala njegov je održivi koncept - festivalski prostor uređen je ručno izrađenim elementima od recikliranih i ponovno iskorištenih materijala, a zaštitni znak festivala veliki su lopoči, skulpture od slame i solarne instalacije. Ako još niste odlučili kako provesti ljetne večeri, donosimo pet razloga zbog kojih vrijedi posjetiti Green River Festival.

1. Međunarodna dokumentarna izložba fotografija Balkan Love

(subota, 18. srpnja u 19:19)

Među najzanimljivijim događanjima ovoga tjedna ističe se otvorenje međunarodne dokumentarne izložbe fotografija Balkan Love autora Aleksandra Crnogorca. Školovao se u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, a kroz svoje dugoročne dokumentarne projekte istražuje identitet, ljudska prava i društvene odnose na prostoru zapadnog Balkana. U projektu Balkan Love kroz objektiv donosi priče parova različite dobi, vjere, nacionalnosti i životnih iskustava, pokazujući da ljubav nadilazi predrasude. Otvorenje izložbe moderirat će Ida Prester.

2. Glazba koja spaja generacije

(četvrtak, 16. - nedjelja, 19. srpnja)

Ljubitelje dobre glazbe u četvrtak očekuje Glazbeni vremeplov posvećen Princeu uz DJ-a Vitixa. Iako ima samo deset godina, ovaj mladi zaljubljenik u glazbu publiku će provesti kroz najveće hitove 70-ih, 80-ih, 90-ih i 2000-ih. U petak od 20:20 slijedi koncert Petre & Soulfindersa, dok subota donosi Tancflek - Glazbeni međuobrok feat. Demi & DJ Lina te cjelodnevni glazbeni program Summertime Saturday. Za kraj vikenda, Sunday Surprise donosi još jednu večer odlične glazbe i opuštene atmosfere na obali Save.

3. Art Bazar i kreativne radionice

(petak, 17. - nedjelja, 19. srpnja)

Večernji Art Bazar ponovno okuplja domaće kreativce i male proizvođače s unikatnim rukotvorinama, ilustracijama i dizajnerskim proizvodima. Posjetitelje očekuju i radionice Škvadra s Drave i solarne instalacije te Keramičke maštarije by Monami Ceramic Cafe, namijenjene svima koji vole stvarati i isprobati nešto novo.

4. Više od festivala

Green River Festival mnogo je više od koncerata i kulturnih događanja. Tijekom cijelog tjedna posjetitelje očekuju sportska zona, glazbena slušaonica s tematskim glazbenim danima te brojni sadržaji za djecu i odrasle koji boravak uz Savu pretvaraju u cjelodnevni ljetni doživljaj.

5. Ljetni ugođaj uz Savu

Osim bogatog programa, Green River Festival nudi i ono zbog čega mu se posjetitelji iz godine u godinu vraćaju - opuštenu atmosferu uz rijeku, osvježavajuće koktele i potpuni doživljaj - sve što je potrebno za savršenu ljetnu večer uz Savu.

Točan raspored događanja pratite na Instagramu i Facebooku.

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