Galerija 2 2 2 2 Kada se podigne temperatura u termometru do neslućenih visina, stanovnici Samoe i njezini gosti odlaze do prirodnog bazena To Sua. To je zapravo rupa duboka oko 30 metara koje je ispunjena bistrom vodom tirkizne boje. Do nje se spuštate drvenim ljestvama, a na dnu vas čeka prizor kao iz raja – prirodni bazen okružen vulkanskim stijenama i bujnom vegetacijom.

Talijani se hlade u prirodnom bazenu Grotta della Poesija ili špilja poezije, koja se nalazi kod mjesta Roca Vecchia u regiji Salento. Ime je dobila jer se prema legendi ovdje kupala prekrasna princeza čije je ljepota privlačila pjesnike iz okolice.

Prirodni bazen To Sua. Samoa (Foto: Philip Game / Alamy / Profimedia)

More je ispunilo šupljinu u vapnenačkim stijenama i stvorilo prirodni bazen velike ljepote, a koja se posjećuje zbog kupanja, ronjenja s maskom, ali i skokova u vodi sa stijene.

Cijeli svijet divi se Pamukkaleu u jugozapadnoj Turskoj – to prirodno čudo poznato je po kaskadnim terasastim bazenima ispunjenima mineralnom ljekovitom vodom. Iako se nećete zbog temperature vode baš osvježiti, dobra je vijest da se možete kupati u bilo koje godišnje doba.

Pamukkale, Turska (Foto: funkyfood London - Paul Williams / Alamy / Profimedia)

Nedaleko sedrenih terasa Pamukkalea nalazi se prirodni bazen koji nosi ime posljednje kraljice drvenog Egipta. Kleopatrin bazen dobio je ime jer s u njezinoj mineralnoj vodi navodno kupala i sama Kleopatra.

Meksikanci obožavaju Cenote Ik Kil u blizini Chichen Itze – ovaj prirodni bazen širok 60 metara i dugok 40 metara zapravo je vapnenačka vrtača ispunjena vodom, a okružuju je visoke litice obrasle tropskim raslinjem.

Prirodni bazen Cenote Ik Kil u Meksiku (Foto: Sergi Reboredo / Zuma Press / Profimedia)

Sve te bazene nije napravila ljudska ruka, već Majka Priroda. Koji se to prirodni bazeni smatraju najljepšima na svijetu pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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