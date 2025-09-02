Tjestenina u kremastom umaku s tri vrste sira super je ideja kada vam se jede nešto fino, ali ne želite provesti puno vremena u kuhinji za štednjakom.



Uz dobru organizaciju za pripremu ovoga recepta trebat će vam tek 20 minuta. Poslužiti ga možete za ručak ili večeru uz sezonsku salatu.



U receptu možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine po želji, ali najbolje rezultate dobit ćete ako se poslužite s rezancima ili špagetima.



Poslužiti se možete i različitim vrstama topivih sireva – upotrijebiti možete sve od mozzarelle preko gaude i cheddara do gruyera. Posebnu slast jelu dat će i nešto naribanog parmezana.

Mamma mia! Greška koju baš nikada ne smijete napraviti kada radite carbonaru +2