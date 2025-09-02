Tjestenina u kremastom umaku s tri vrste sira super je ideja kada vam se jede nešto fino, ali ne želite provesti puno vremena u kuhinji za štednjakom.
Uz dobru organizaciju za pripremu ovoga recepta trebat će vam tek 20 minuta. Poslužiti ga možete za ručak ili večeru uz sezonsku salatu.
U receptu možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine po želji, ali najbolje rezultate dobit ćete ako se poslužite s rezancima ili špagetima.
Poslužiti se možete i različitim vrstama topivih sireva – upotrijebiti možete sve od mozzarelle preko gaude i cheddara do gruyera. Posebnu slast jelu dat će i nešto naribanog parmezana.
Mamma mia! Greška koju baš nikada ne smijete napraviti kada radite carbonaru +2
Tjestenina s tri vrste sira - sastojci:
- 350 g tjestenine po želji
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 150 ml pilećeg temeljca
- 100 g naribane gaude
- 100 g naribanog gruyera
- 30 g naribanog parmezana
- 2-3 češnja češnjaka
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Tjestenina s tri vrste sira - priprema:
- Zagrijte vodu u loncu i u njoj skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju. Sačuvajte jednu šalicu vode od kuhanje tjestenine.
- U tavi zagrijte malo biljnog ulja pa na njemu prepirajte nasjeckani češnjak – pirjajte ga oko jednu minutu. Podlijte češnjak s vrhnjem za kuhanje i pilećim temeljcem. Dodajte naribani gruyere i gaudu i pustite da se sir rastopi u umaku.
- Kada se sir rastopio dodajte kuhanu tjesteninu i promiješajte sve zajedno. Ako je umak pregust, razrijedite ga s vodom od kuhanja tjestenine. Posolite i popaprite po želji, pa servirajte jelo s naribanim parmezanom. Dobar tek!