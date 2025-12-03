Galerija 0 0 0 0 Francuski kralj Karlo VI., sin Karla V. Mudrog, rođen je na današnji dan, 3. prosinca 1368. godine u Parizu. Zasjeo je na francusko prijestolje 1380., u dječačkoj dobi, pa su prvih nekoliko godina umjesto njega vladali njegovi ujaci, a 1388. odlučio je uzeti vlast u svoje ruke. Nadimak mu je tih ranih godina bio „Voljeni“, ali narušeno zdravstveno stanje to će promijeniti.

Godine 1392. Karlo je doživio psihički slom – prvi od njih 44 koji su obilježili njegovo kraljevanje. Tijekom tih epizoda, napadaja praćenih visokom temperaturom, nije bio u stanju voditi državu. Njegova teška psihotična stanja do smrti su se smjenjivala s razdobljima, kažu prividne, bistrine.

Kraljeva su mahnitanja bila neobična i zastrašujuća. Najpoznatija je njegova opsjednutost idejom da je njegovo tijelo - od stakla. Zbog toga je odbijao dodir, nosio pojačanu odjeću i izbjegavao bilo kakav nagli pokret kako se, prema vlastitu uvjerenju, ne bi „razbio u komadiće“.

U teškim fazama bolesti nije prepoznavao suprugu ni djecu, zaboravljao je i vlastiti identitet, a pred kraj života znao je juriti hodnicima pariškog dvora i pritom zavijati poput životinje. Napadaji bi trajali dugo, od tri do devet mjeseci, a razdoblja ludila, i općenito stanje kralje, naravno, iskoristili su njegovi politički protivnici.

Njegova bolest nije bila samo osobna tragedija, veće je otvorila put nestabilnosti, unutarnjim ratovima i engleskom napredovanju koje je promijenilo tijek povijesti i gotovo slomilo Francusku. Kraljeva nemoć potaknula je borbu unutar francuskog plemstva. Ubojstvo vojvode od Orléansa 1407., jednog od najbližih Karlovih suradnika, pretvorilo je sukob armagnaca i burgundijaca u otvoreni građanski rat.

Burgundijci su se obratili za pomoć Englezima, a ovima je to otvorilo put do – francuske krune. Henrik V. iskoristio je unutarnje podjele i slabost suparnika, a nakon pobjede kod Agincourta 1415., Englezi počinju napredovati i prema unutrašnjosti Francuske. Zahvaljujući savezu s Burgundijcima, zauzimaju sjever zemlje i preuzimaju kontrolu nad Parizom.

Karlo VI. 1420. godine pristaje na mirovni sporazum u Troyesu. Tim se dokumentom engleskom kralju Henriku V. – a ne Karlovom sinu - priznaje pravo na francusko prijestolje nakon Karlove smrti. Tako je Karlo Ludi, rastrgan između bolesti i političkih manipulacija, potpisao ugovor koji će obilježiti posljednja desetljeća Stogodišnjeg rata.

Iako je Henrik V. umro samo dvije godine kasnije, odredbe ugovora stupile su na snagu nakon Karlove smrti 1422.: za novoga francuskog kralja proglašen je Henrik VI. I tako je Engleska preuzela vlast nad područjem sjeverno od rijeke Loire.

