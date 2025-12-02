Tiramisu je tradicionalni talijanski desert sastavljen od piškota umočenih u kavu, prekrivenog bogatom kremom na bazi sira mascarpone i posipan kakao prahom. Nije ga teško napraviti, ali zahtijeva određenu dozu strpljenja i truda.



Ako vam se jede tiramisu, a nemate više od 10 minuta za pripremu ovaj slatki umak savršeno je rješenje. Donosi sve okuse kao i tiramisu krema, a umače se s – piškotama.



Slatki tiramisu umak dobra je i ideja i za blagdane, a poslužiti ga možete i s božićnim keksima za ukućane i goste. Tako slasno, a tako jednostavno za složiti.

Slatki tiramisu umak - sastojci: 225 g sira mascarpone

175 g krem sira sa sobne temperature

125 ml vrhnja za šlag

75 g šećera u prahu

2 čajne žličice instant kave

1 čajna žličica kakaa u prahu

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

piškote za posluživanje Slatki tiramisu umak - priprema: U zdjelici pomiješajte vrhnje za šlag, ekstrakt vanilije, instant kavu i kakao prah povežite sastojke pjenačom dok ne dobijete glatku smjesu. U velikoj zdjeli pomiješajte sir mascarpone, krem sir te šećer u prahu i mikserom izradite glatku smjesu. Dodajte smjesu na bazi vrhnja za šlag i nastavite miksati par minuta dok ne dobijete pjenastu kremu. Prebacite je u zdjelice, pospite s dodatnim kakao prahom i poslužite s piškotama ili nekim drugim keksima. Dobar tek!

Zamjena za vaniliju: Začin koji obožavamo u kolačima, makar je u nekim dijelovima svijeta strogo zabranjen +0