Bliži se za mnoge najljepši i najsvečaniji dio godine, vrijeme uoči Božića. Zbog sve učestalijih direktnih letova iz Hrvatske, mnogi će upravo sada iskoristiti priliku i otputovati u London. Ovaj je velegrad već početkom studenoga obukao svoje svečano adventsko ruho. Na svakom se uglu poznatih ulica i trgova mogu vidjeti prepoznatljivi božićni ukrasi, dekoracije, bogato uređeni izlozi i rasvjeta. Miris kuhanog vina i prigodnih delicija stvara pravu blagdansku atmosferu zbog koje lako zaboravite na datum te se čini kao da je Božić već sutra.

Nedavno sam se vratila iz Londona i donosim svoja iskustva, omiljene lokacije i nekoliko savjeta koji mogu olakšati planiranje putovanja. Još uvijek sam puna dojmova koji se polako sliježu, svaka minuta bila je ispunjena, broj prijeđenih koraka impresivan, ali vrijedilo je jer sam u samo tri dana uspjela doživjeti zaista puno toga zahvaljujući dobroj organizaciji. Grad me osvojio svojom energijom, elegancijom i onom posebnom vrstom veličanstvene čarolije koja mu u potpunosti pristaje.

Središnje mjesto blagdanskih događanja i ove je godine Winter Wonderland, golemi sajam koji spaja božićnu čaroliju, zimski festival, glazbene nastupe, DJ-eve, cirkuske točke i gastronomske specijalitete iz cijelog svijeta. No krenimo redom. London je ogroman grad, prepun sadržaja kojem je teško odoljeti, ali još teže sve obići u jednome putovanju. Srećom, gotovo svi koji su ga posjetili slažu se u jednom, to je grad kojem se uvijek vraća. Ipak, istraživanje bez plana čak i najopuštenijim putnicima može stvoriti osjećaj preopterećenosti. Lutanje s jednog kraja grada na drugi oduzima dragocjeno vrijeme i lako se dogodi da nešto što smo željeli vidjeti ipak izmakne.

Regent Street (Foto: Sandra Suhor Galiot)

Filmske ulice

London u blagdanskom razdoblju izgleda kao da je istrgnut iz božićnog filma. Gdje god pogledate: Trafalgar Square, Covent Garden, Oxford Street, sve blista pod tisućama lampica. Kako biste bili sigurni da ćete vidjeti sve trgove i ulice, postoji posebna autobusna linija koja vozi upravo kroz njih, što je uistinu odlična opcija: uživate u vožnji i pogledu na čarobno osvijetljeni grad. Štogod odlučili, preporučujem da nikako ne propustite vidjeti Regent Street. Osim prepoznatljivih ukrasa nad ulicom, vidjet ćete mnoštvo izloga koji su pretvoreni u male umjetničke priče, uglavnom su ručno oslikani i pažljivo uređeni kako bi privukli prolaznike. Ono što London čini posebnim jest magična atmosfera i osjećaj topline koji se stvori dok šećete između ukrašenih drvca, pubova prepunih smijeha i tržnica koje žive do kasno u noć.

Zimska bajka

Winter Wonderland ne samo da dodatno pojačava cijelu adventsku čaroliju Londona već je i njeno pravo središte. To je ogroman tematski park koji se svake godine pretvara u božićnu bajku punu svjetala, mirisa i glazbe. Ulaznice je potrebno kupiti unaprijed te se rezerviraju za točno odabrano vrijeme, pa je dobro o tome razmisliti prije dolaska. Na njihovoj stranici možete pronaći i razne pakete koji nude dodatne pogodnosti. Nije ni za začuditi se kako se mnogi turisti upućuju u London samo zbog Winter Wonderlanda.

Čim zakoračite unutra, dočekat će vas panoramski kotač visok 70 m, mnoštvo atrakcija od kojih zastaje dah pa sve do šarenih drvenih kućica i štandova, raskošnih božićnih ukrasa te živahne glazbe. Ovdje zaista svatko može pronaći nešto za sebe, bilo da volite adrenalinske vožnje ili ste više za laganu šetnju i upijanje atmosfere. Posjet Djeda Božićnjaka organiziran je svaki dan, samo je potrebno provjeriti raspored. Možete čak popiti piće u ledenoj sobi na temperaturi minus pet stupnjeva i pogledati impresivne skulpture izrađene od leda. Atmosfera je toliko posebna da imate osjećaj kao da ste zakoračili u neki potpuno drugi svijet, a dok uživate u trenutku, vrijeme u Winter Wonderlandu prolazi iznenađujuće brzo.

Umjetnost na svakom koraku

Ako postoji grad u kojem su umjetnost i kultura dio svakodnevice, onda je to London. Od Nacionalne galerije, gdje hodate među remek-djelima mnogih velikana kao što je Van Gogh, Picasso i Monet, pa sve do Britanskog muzeja u kojem povijest čovječanstva kao da diše pred vama. Posebno bih izdvojila Prirodoslovni muzej. Njegova impresivna zgrada ostavit će vas bez daha svojom veličinom, bogatim detaljima i impresivnom arhitekturom. Već sam ulazak vam daje dojam kao da ste ušli u neko posebno, gotovo čarobno mjesto. Oko zgrade nalazi se i prostrani vrt, koji je također dio muzejske zbirke i vrijedi ga obići jer prikazuje raznoliki biljni svijet te pruža miran predah od gradske vreve.

U muzeju se može vidjeti uistinu mnogo toga: od fascinantnih fosila i kostura dinosaura, rijetkih minerala i dragulja, pa sve do izložbi o vulkanima, potresima i prirodnim katastrofama. Posebno su zanimljivi interaktivni sadržaji koji prikazuju razvoj života na Zemlji, nastanak planeta, evoluciju živih bića i povezanost čovjeka s prirodom. Svaki dio muzeja osmišljen je tako da posjetitelju približi prirodni svijet na jednostavan, razumljiv i interaktivan način pa je zbog toga namijenjen svim uzrastima te smatram da je idealan izbor za obitelji s djecom. Djeca mogu učiti kroz igru, a odrasli jednako uživati u raznolikim izložbama. Muzeji u Londonu nisu mjesta na koja “morate” ići; oni su mjesta na koja želite ući, samo nakratko… a onda ostanete puno duže.

Vrijeme za kazalište

Osim muzeja, važan dio londonske kulturne ponude čini njegova kazališna scena. Atmosfera West Enda, londonske kazališne četvrti, navečer je nešto posebno: ulice prepune ljudi, svjetla pozornica koja proviruju kroz prozore kazališta i energija koja obećava večer koju nećete zaboraviti. Ja sam odabrala predstavu The Lion King u Lyceum Theatreu, a cjelokupni doživljaj me je ostavio bez riječi.

Samo kazalište, sa svojim povijesnim interijerom i bogatim ukrasima, odaje dojam elegancije i starog šarma te vas odmah vraća u neka druga vremena. Zanimljivo je da je Lyceum nekoć bio prvi muzej voštanih figura, a kasnije, tijekom godina i nakon Drugog svjetskog rata, postao je pozornica na kojoj su nastupali brojni poznati umjetnici poput Boba Marleyja, The Who, U2 i Judi Dench. Sjediti u istoj prostoriji sa spoznajom da su se nekoć ondje odvijali takvi povijesni trenuci budi poseban osjećaj i momentalno stvori trnce kroz tijelo kad se toga sjetim.

Predstava je bila veličanstvena: scenografija koja se pred vama otvara kao živi svijet, kostimi koji su umjetnost sami za sebe i glazba koja svojim poznatim melodijama nostalgično vraća u djetinjstvo. Sve je izvedeno s takvom preciznošću i emocijom da zaboravite gdje se nalazite i potpuno se prepustite priči.

London ima desetke takvih predstava, svakog dana i gotovo svakog sata, zbog čega je posjet kazalištu nezaobilazan dio doživljaja grada. Ako želite osjetiti srce londonske umjetničke scene, West End je mjesto na kojem ta čarolija stvarno oživljava.

Leadenhall Market (Foto: Sandra Suhor Galiot)

Šarm i šarenilo kvartova

Četvrt koja me posebno oduševila je Notting Hill, mnogima vjerojatno poznata iz istoimenog filma s Juliom Roberts i Hughom Grantom u glavnim ulogama. No ono što je mene najviše osvojilo nije njegova filmska slava, nego eklektičan sklad kuća poredanih u nizu sa šarenim fasadama, raznobojnim vratima i savršeno uređenim malim vrtovima. Teško je ne zastati pred njima i ne diviti se jer svaka kuća pa i ulica izgleda kao mala galerija na otvorenom. Ono što ćete sigurno primijetiti jest i pokoja fasada obojena u crnu boju, i to upravo zbog sve češćih zadržavanja turista koji se žele fotografirati ispred njihovog doma.

No srce cijelog Notting Hilla za mene je Portobello tržnica, i najviše vremena provela sam upravo istražujući je. Radi se o živopisnom labirintu uličnih štandova na kojem možete pronaći sve: od antikviteta i rukotvorina do odjeće, umjetnina i suvenira. Primijetit ćete domaćine kako s ljubavlju uređuju svoje štandove i malene trgovine, pa se cijeli prostor doima kao spoj lokalne tradicije, kreativnosti i živahne ulične svakodnevice. Ja sam se, kao veliki zaljubljenik u knjige, najduže zadržala na štandovima prepunih starih i novih naslova. Prošetajte, porazgovarajte s prodavačima i zasigurno ćete pronaći najljepšu i najautentičniju uspomenu za ponijeti kući s ovog putovanja. Također, odvojite vrijeme za brunch u jednom od brojnih restorana ili artisanskih pekarnica na koje ćete naići putem. Svi nude vrlo ukusne i kvalitetne namirnice te specialty kave zbog kojih vrijedi zastati i odmoriti.

A kada govorimo o tržnicama, London ih ima zaista mnogo. Za Borough Market, Covent Garden i Camden Market zasigurno ste već čuli, zbog čega je ponekad teško odlučiti koju posjetiti. Moj izbor za ovaj put bio je Leadenhall Market i mogu vam reći da je to bio pun pogodak! Tržnica se nalazi na mjestu nekadašnjeg rimskog foruma i bazilike, a njezina viktorijanska arhitektura u blagdanskom ruhu čini je još veličanstvenijom nego što uistinu jest. Izvorno je bila glavna tržnica za meso, ribu i perad, no danas je to elegantno trgovačko središte s buticima, restoranima, kafićima i vinarijama, omiljeno odredište za gurmane. Dok će je zaljubljenici u Harryja Pottera odmah prepoznati jer se pojavljuje u nekoliko scena iz filmova o slavnom čarobnjaku.

Savjeti za kraj

Za put u London trebat će vam važeća putovnica te ETA - elektronička putna dozvola, koja je od travnja 2025. obvezna i za hrvatske državljane koji u UK dolaze bez vize. Riječ je o jednostavnoj online prijavi koja se podnosi prije putovanja, postupak je vrlo brz i intuitivan, a cijena je pristupačna. ETA se izdaje na dvije godine ili do isteka putovnice i omogućuje višekratne ulaske u zemlju do šest mjeseci po posjetu.

Svakako preporučujem potražiti smještaj u užem centru grada te u blizini ulaza u podzemnu željeznicu. To će vam uštedjeti mnogo vremena i značajno olakšati kretanje. Javni prijevoz u Londonu iznimno je dobro organiziran, posebice podzemna željeznica. Iako autobusi i taksiji pružaju prekrasne poglede na grad, zbog prometa znaju biti sporiji.

Što se tiče mobilnih usluga, cijene su jednake kao u Hrvatskoj unatoč izlasku UK-a iz EU-a, i dalje vrijede ranije ugovorne obveze operatera, a to puno znači zbog mobilnih podataka, GPS-a i daljnjeg snalaženja po gradu. Iako, budite slobodni pitati lokalca za smjer, svi su vrlo susretljivi i rado će vam pomoći.

Što se tiče plaćanja, ponesite minimalno gotovine. Kartice se prihvaćaju gotovo posvuda; čak i neki ulični performeri nude mogućnost ostavljanja napojnice karticom, a u pojedinim trgovinama gotovina se uopće ne prihvaća.

Vrijeme u Londonu vrlo je promjenjivo i često se dogodi da se tijekom dana izmjenjuju sunce i kiša. Udobne cipele, kapa i kišobran zato su vam najbolji saveznici. No usudila bih se reći kako nijednom gradu kiša ne pristaje tako dobro kao Londonu, kao da mu upravo ona daje onaj posebni šarm zbog kojeg ga je nemoguće ne voljeti.

Uživajte u ovom gradu i prepustite se svemu što vam nudi, jer svaki njegov kutak skriva neku novu priču, prizor ili doživljaj koji vas može iznenaditi, a ja već sastavljam novi popis mjesta za sljedeće putovanje, kada ću mu se ponovno vratiti.

