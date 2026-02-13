Četiri planine – Planai, Hochwurzen, Hauser Kaibling i Reiteralm – povezane su u jednu ozbiljnu skijašku cjelinu.

Jedna karta, više od 120 kilometara staza i žičare koje funkcioniraju toliko dobro da u jednom danu bez stresa možete promijeniti nekoliko planina. Nema kompliciranja, nema dugih transfera, samo logično povezan sustav koji vam dopušta da skijate, a ne planirate.

Planai je najpoznatija, i to s razlogom. Ovdje se vozi Svjetski kup, a oni koji su se usudili po njoj spustiti, kažu da je staza je široka, brza i uređena do perfekcije.

Skijanje na savršeno uređenim stazama - široki zavoji i pogled na alpske vrhove (Foto: MirjaGeh)

Ali Schladming nije samo skijalište. To je pravi gradić koji živi i kad se pancerice skinu.

Nakon dana na snijegu spuštamo se u centar. Male trgovine, restorani puni skijaša još u jaknama, miris kuhanog vina i konkretne hrane.

Atmosfera je živa, ali nije razuzdana. Ima apres-ski barova, ali nema osjećaja da ste u party resortu. Sve je nekako odmjereno, ugodno i dovoljno opušteno da se osjećate kao gost, a ne kao dio masovne scene.

Jedno predvečerje mijenjamo skije za deke i – kočiju.

U obližnjem Ramsau am Dachsteinu organiziraju vožnje konjskim zapregama kroz snježni krajolik koji izgleda kao razglednica. I doista, prizor je gotovo filmski. Sjedimo pod debelim pokrivačima, konji ravnomjerno koračaju, oko nas su bijele livade, a u daljini se uzdiže Dachstein.

Nema buke žičara, nema struganja skija po snijegu – samo zvuk kopita i zveckanje zvončića.

Vožnja traje oko sat vremena i prolazi kroz otvorene prostore i uz rub šume. Nije adrenalinska, ali je upravo zato dragocjena. Dobar je kontrast danima provedenima na stazi i savršen izbor ako putujete s nekim tko ne skija ili jednostavno želite usporiti.

Ramsau je inače poznat po stazama za skijaško trčanje i zimskim šetnjama, pa cijelo područje ima mirniju, gotovo meditativnu energiju.

Vožnja kočijom kroz snijeg jedno je od najdragocjenijih zimskim iskustava (Foto: Martin Huber)

A onda – potpuni kontrast.

Jedan dan skije ostavljamo po strani i penjemo se gondolom prema vrhu Dachsteina. Već sama vožnja je doživljaj – kako se uspinjete, krajolik postaje sve suroviji, stijene dramatičnije, a pogledi širi. Na vrhu vas dočekuje hladan zrak i prizor koji zaustavlja korak.

Gornja stanica gondole na 2700 metara – početak najimpresivnijeg pogleda u Štajerskoj (Foto: Harald Steiner)

Suspension Bridge, viseći most iznad alpskog ponora, izgleda kao da lebdi između neba i planina. Nije riječ o dugoj šetnji, ali dovoljno je nekoliko koraka da osjetite lagano podrhtavanje pod nogama i snagu prostora u kojem stojite. Impresivan pogled puca na snježne vrhove u svim smjerovima, a osjećaj je istovremeno uzbudljiv i snažan.

Odmah uz most nalazi se i Stairway to Nothingness – staklene stepenice koje vode na platformu iznad praznine. Ime nije marketinški trik.

Dok stojite na staklu i gledate stotine metara ispod sebe, tijelo reagira brže od razuma. I oni koji tvrde da nemaju strah od visine ovdje zastanu na trenutak. Na Dachsteinu je nezaboravno iskustvo – 14 uskih stepenica vodi do staklene platforme. Pogled preko planinskih vrhova je spektakularan (Foto: ATB)

Fotografije su spektakularne, ali osjećaj stajanja “iznad ničega” još je intenzivniji. To je onaj tip turističkog doživljaja koji vas na sekundu izbaci iz komfora – i baš zato ostaje u sjećanju.

Suspension Bridge na Dachsteinu – viseći most koji lebdi iznad alpskog ponora (Foto: Harald Steiner)

Nakon vjetra i adrenalina, povlačimo se u novouređeni restoran na vrhu. Moderan prostor s panoramskim staklima savršeno uklapa planinski ambijent, a na jelovniku su austrijski specijaliteti – od konkretnih juha i mesnih jela do deserata koji vraćaju energiju nakon hladnoće.

Ručak s pogledom na Alpe ima posebnu težinu, osobito kad znate da ste maloprije stajali iznad provalije.

Gulaš, kobasice, bečki odrezak, Kaiserschmarrn koji je taman sladak da vrati energiju. Porcije su ozbiljne, cijene usporedive s hrvatskima, a kvaliteta ujednačena gdje god smo stali. To je ona vrsta hrane koja ima smisla kad ste od jutra na hladnom zraku.

Ako tražite skijalište dovoljno blizu za produženi vikend, ali i dovoljno veliko da vam četiri dana nisu dosta – Schladming-Dachstein je logičan izbor. Nije pretjerano glamurozan ni trendovski, iako ga kod nas često tako predstavljaju. Ali je pouzdan, organiziran i raznolik.

Možete juriti niz FIS stazu, skijati i sanjkati se pod reflektorima, provozati se kočijom kroz snijeg, stajati na staklenoj platformi iznad alpskog ponora i završiti dan uz tanjur toplog Kaiserschmarrna.

I možda je upravo ta kombinacija adrenalina, tišine i dobro osmišljene infrastrukture razlog zašto se ovdje ljudi vraćaju.

Schladming-Dachstein (Foto: Mathäus Gartner)

