Galerija 0 0 0 0 Aspirin, kola i začinjena sečuanska hrana bila su formula protiv mamurluka legendarnog Anthonyja Bourdaina, koji je i zbog posla morao često piti i jesti, a i svaki narod svijeta ima svoje provjerene, pučke recepte za preživljavanje dana nakon dobrog tuluma.



Otkako je fermentiranog voća, čovjek je počeo mućkati različite pripravke i pronalaziti različite načine kako bi ublažio posljedice nekontroliranog ispijanja pića na njihovoj bazi. Drevni Grci, koji su slavili Dioniza, boga vina, nosili su vjenčiće od bilja na glavi kako bi spriječili pijanstvo. Pleli bi listove i grančice lovora te bršljana, jeli kupus, sirova jaja ili pečenog kanarinca.

Na Tajlandu pokušavaju namotati i pojesti jako začinjene rižine rezance, a Irci se pouzdaju u proteinsku bombu; doručak koji uključuje jaja, slaninu, kobasice, puno maslaca i krumpir.

Tripice koje vraćaju u život

Grcima i Turcima nakon burne noći nije strano otići u restoran brze hrane i pojesti juhu, bilo da jutarnje ptičice još nisu propjevale ili je sunce već ustalo. Iskembe corbasi naziv je za juhu od tripica koja navodno najbolje pomaže. Masna, gusta i kremasta, s dodatkom octa i češnjaka, vraća u život.

Savjeti stručnjaka

Surströmming je skandinavski specijalitet za one snažnog želuca i slabijeg osjetila mirisa. Fermentirane haringe pri vrhu su svjetske ljestvice hrane s najneugodnijim mirisom. Iako su Sjevernjaci poznati po opijanju i vrijedi poslušati njihove savjete, najdraži nam je onaj švedski, koji preporučuje kisele krastavce, najbolje u hamburgeru. Na popisu za kupnju imaju i kokosovu vodu, koja je novi hit za liječenje mamurluka.

Kava i špageti

Dovoljno je samo jednom pogađati čime Talijani liječe mamurluk. Naravno, riječ je o tjestenini, a najpopularniji su špageti aglio e olio i nešto kompliciranija carbonara. Na način aglio i olio dobre su i mašnice ili pužići, a za umak će biti dovoljno maslinovo ulje, češnjak i eventualno malo ljute papričice. Dodajte tome i pokoji espresso i uspjeh je zajamčen. Treba li vam nešto ekstremnije od kave i pašte, Sicilijanci se kunu u pizzle - osušeni bikov penis bio je puno popularniji u prošlosti, a danas se češće koristi kao pseća poslastica.

Omlet za dan poslije

Na stolu savjesnih ljubitelja alkohola u Španjolskoj prije izlaska je pincho de tortilla. Specijalitet od jaja, krumpira, luka i paprike ukusan je i hladan, a najbolje paše po povratku iz izlaska i pokoje sangrije. Pojednostavljeno, pincho de tortilla najsličnija je omletu s krumpirima koji se nakon pripreme u tavi zapeče u pećnici.

