Tjestenina je sjajna ideja kada treba staviti ručak ili večeru na stol u relativno kratkom roku. Ovaj recept za tjesteninu u kremastom umaku s mljevenim mesom odličan je dokaz toj tvrdnji – uz nešto organizacije i truda, pripremiti se može već u 20-ak minuta.

Ne treba vam puno sastojka za pripremu kremaste tjestenine s mljevenim mesom - nešto sira, vrhnja za kuhanje, mesa i začina. Upotrijebiti možete tjesteninu po želji: sve od špageta i širokih rezanaca, preko pennea do makarona ili fusilla.

Sastojke ovoga jela možete prilagoditi stanju svojeg hladnjaka i smočnice - umjesto klasičnog vrhnja za kuhanje možete upotrijebiti punomasno mlijeko ili biljnu alternativu od soje ili zobi. Ljubitelji ljute hrane u umak mogu dodati i nešto čili pahuljica.

Kremasta tjestenina s mljevenim mesom - sastojci: 450 g mljevene junetine

300 g tjestenine po želji

300 ml vrhnja za kuhanje

60 g naribane gaude

40 g naribanog parmezana

30 g maslaca

3-4 češnja češnjaka

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

sol i papar po želji Kremasta tjestenina s mljevenim mesom - priprema: Skuhajte tjesteninu "al dente", minutu ili dvije manje nego prema uputama na pakiranju. Prije nego je dodate gotovom umaku ocijedite je i ostavite sa strane decilitar vode u kojoj se kuhala. Dok se tjestenina kuha prepirjajte mljevenu junetinu na jakoj vatri u tavi. Pirjajte je 5 ili više minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte nasjeckani češnjak i mediteransku mješavinu začina i nastavite pirjajti još oko jedne minute. Posolite i popaprite po želji. Dodajte vrhnje za kuhanje, maslac, parmezan i naribanu gaudu. Miješajte dok se sir ne otopi i dok ne dobijete gusti umak. Ubacite tjesteninu i tekućinu u kojoj se kuhala u umak, sve dobro promiješajte još jedno minutu i poslužite sa slatom po želji. Dobar tek!

