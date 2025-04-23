Ukusno jelo možete napraviti tek od nekoliko sastojka – te u jednom loncu. Ova tjestenina s lukom i sirom odličan je dokaz ovoj tvrdnji. Da biste je napravili ne treba vam puno skupih namirnica – izuzev komadića dobrog Gruyera ili nekog sličnog topivog sira, za ovo jelo trebat će vam tek nešto tjestenine, luka i začina.



Slast jelu dat će tjestenina kuhana u mesnom temeljcu. Ako želite da jelo bude vegetarijansko – mesni temeljac zamijenite za onaj povrtni.

Tjestenina s lukom - sastojci: 1 l mesnog temeljca

250 g tjestenine

100 g gruyere sira

65 ml suhog bijelog vina

65 ml vrhnja za kuhanje

30 g maslaca

30 ml biljnog ulja

3-4 češnja češnjaka

2 luka

1 žlica umaka Worcestershire

½ čajna žličica sušenog timijana

sol i papar po želji Tjestenina s lukom - priprema: U većoj tavi rastopite maslac, dodajte ulje i prepirjajte luk narezan na tanke trakice. Pirjajte luk oko 20 minuta dok ne omekša i ne dobije lijepu zlatno-žutu boju. Dodajte nasjeckani češnjak i timijan i nastavite pirjati još dvije do tri minute. Deglazirajte tavu s balzamičnim octom i bijelim vinom – postružite sve komadiće koji su se zalijepili za dno tave. Dodajte suhu tjesteninu, mesni temeljac i umak Worcestershire. Pomiješajte sve zajedno. Kuhajte tjesteninu 15 do 20 minuta na laganoj temperaturi dok se ne popije višak tekućine i ne postane al dente. Tada dodajte vrhnje za kuhanje i naribani Gruyere. Začinite sa solju i paprom i poslužite sa salatom po želji. Dobar tek!

