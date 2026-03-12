Pokvarila vam se kosilica za travu, treba vam bluetooth zvučnik za rođendan, oprema za kampiranje ili mikser na jedan dan? Stanovnici Pule bi uskoro mogli imati rješenje za takve probleme jer Udruga Zelena Istra pokreće prvu knjižnicu stvari u Hrvatskoj pod motom: “Posuđuj, dijeli, uštedi”.

“Knjižnica stvari je neprofitna posudionica predmeta koji se koriste povremeno – poput alata, kućanskih uređaja, opreme za slobodno vrijeme i zabavu. Knjižnica će početi s radom u rujnu 2026. u prostoru Radione Re-Geppetto u Društvenom centru Rojc”, otkriva Zelena Istra i dodaje kako se ta taj način omogućuje ušteda novca i prostora, smanjuje nepotrebnu kupnja, potrošnja resursa i količina otpada te potiče kulturu dijeljenja u zajednici.

Pokretanje pulske knjižnice stvari dio je međunarodnog projekta koji Zelena Istra provodi u suradnji sa slovenskom organizacijom Knjižnica stvari Ljubljana i sufinanciran je sredstvima Europske unije.