Jedno od najpopularnijih jela koja možete kušati na Haitiju je kuhana pa pržena svinjska lopatica ili potrbušina koja se najčešće poslužuje s rižom, grahom, planatana bananama i piklizom – ukiseljenom mješavinom povrća. Jelo koje se naziva griot slast tome što se meso najprije kuha s povrćem i začinskim biljem, a potom prži dok ne postane hrskavo. Poslužiti ga možete i s prilogom po želji, poput prženih krumpirića ili omiljenom salatom.
Sastojci za griot:
- 1,5 g svinjske lopatice
- 1/2 žličice mljevene paprike
- 1 glavica luka
- 2 ljutike
- 5 mlada luka
- 1 paprika
- 1 ljuta papričica
- 6 češnja češnjaka
- 2 naranče
- 2 limete
- 1 žlica bijelog vinskog octa
- 10 grančica majčine dušice
- 1/2 svežnja peršina
- 1 ljuta papričica
- 1 kocka za juhu
- 480 ml vode
- ulje za prženje
Priprema griota:
- Povrće očistite i narežite. Iscijedite limetu i naranču. Meso narežite na kocke, posolite ga i popaprite pa stavite u posudu koja je namijenjena pečenju u pećnici.
- Dodajte sol, papar, mljevenu papriku, nasjeckani luk, ljutiku, mladi luk, papriku, češnjak, kocku za juhu, sok naranče i limete, bijeli vinski ocat, grančice timijana i peršin. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzija.
- U posudu s mesom, povrćem i začinima ulijte vodu i zakuhajte na štednjaku pa zatim stavite u pećnicu da se kuha dok meso ne postane mekano, oko sat i pol.
- Izvadite sve komade mesa na tanjur obložen papirnatim ručnicima. Osušite meso da ne bude vlažno pa ga ispržite u vrućem ulju u nekoliko tura, 5 do 7 minuta. Prebacite meso na tanjur obložen papirom da upije višak ulja pa poslužite s ukiseljenim povrćem, rižom i grahom.
