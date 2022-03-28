Jedno od najpopularnijih jela koja možete kušati na Haitiju je kuhana pa pržena svinjska lopatica ili potrbušina koja se najčešće poslužuje s rižom, grahom, planatana bananama i piklizom – ukiseljenom mješavinom povrća. Jelo koje se naziva griot slast tome što se meso najprije kuha s povrćem i začinskim biljem, a potom prži dok ne postane hrskavo. Poslužiti ga možete i s prilogom po želji, poput prženih krumpirića ili omiljenom salatom.

Sastojci za griot:

1,5 g svinjske lopatice

1/2 žličice mljevene paprike

1 glavica luka

2 ljutike

5 mlada luka

1 paprika

1 ljuta papričica

6 češnja češnjaka

2 naranče

2 limete

1 žlica bijelog vinskog octa

10 grančica majčine dušice

1/2 svežnja peršina

1 ljuta papričica

1 kocka za juhu

480 ml vode

ulje za prženje

Priprema griota:

Povrće očistite i narežite. Iscijedite limetu i naranču. Meso narežite na kocke, posolite ga i popaprite pa stavite u posudu koja je namijenjena pečenju u pećnici. Dodajte sol, papar, mljevenu papriku, nasjeckani luk, ljutiku, mladi luk, papriku, češnjak, kocku za juhu, sok naranče i limete, bijeli vinski ocat, grančice timijana i peršin. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzija. U posudu s mesom, povrćem i začinima ulijte vodu i zakuhajte na štednjaku pa zatim stavite u pećnicu da se kuha dok meso ne postane mekano, oko sat i pol. Izvadite sve komade mesa na tanjur obložen papirnatim ručnicima. Osušite meso da ne bude vlažno pa ga ispržite u vrućem ulju u nekoliko tura, 5 do 7 minuta. Prebacite meso na tanjur obložen papirom da upije višak ulja pa poslužite s ukiseljenim povrćem, rižom i grahom.

