Galerija 3 3 3 3 Tražite li i vi inspiraciju za jela koja ćete kuhati ovog tjedna, nas su privukli omiljeni i jednostavni klasici kojima se uvijek vraćamo. Od mirisnog sataraša koji će biti savršen uz rižu, meso ili palentu pa do provjerene kombinacije tjestenine i graha na talijanski način – nema jela koje nam se ne sviđa. Nadamo se da će i vama biti slasna.

Ponedjeljak – Složenac od tjestenine

Složenci od tjestenine idealni su čistači hladnjaka kada trebate potrošiti višak namirnica, ali i zasitno jelo kada poželite nahraniti puno ljudi bez previše nakuhavanja ili raznovrsnih sastojaka. Ovdje potražite recept.

Utorak - Sataraš

Ako imate rajčicu, luk i papriku, tek vas nekoliko sastojaka i kratke pripreme dijeli od omiljenog jela. U sataraš možete dodati i tikvice, poriluk i patlidžan, a odlučite li se na jednostavniju varijantu, dodajte tek češnjak i mljevenu crvenu papriku - ili majčinu dušicu, bosiljak i origano. Ovdje kliknite za recept.

Savijača od tikvica/Ilustracija (Foto: Midjourney)

Srijeda – Savijača od tikvica

od tikvica, u jesen od buče – bučnica je omiljen zalogaj kada god ga odlučite pripremiti. I dok u osnovni recept idu sastojci poput kravljeg sira i vrhnja, možete dodatno zakomplicirati stvar špinatom, mirisnim začinskim biljem, poput kopra ili pak kojim komadićem slanine koji prethodno narežite i popržite. Ovdje ćete naći recept.

Punjena paprika/Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Četvrtak – Punjena paprika na češki način

Plněná paprika češki je naziv za punjenu papriku koja se, kao i kod nas, puni mljevenim mesom i rižom pa kuha u umaku od rajčice sve dok ne omekša. Česi tradicionalno dodaju u smjesu i krušne mrvice, kako bi bila kompaktnija, a umak od rajčice obogaćuju limunovim sokom. Potražite recept ovdje.

Petak - Pasta e fagioli

Nije poznato gdje je prvi put skuhano, ali svakako je riječ o jelu siromaha, koje se s vremenom proširilo na cijeli svijet. Kao što mu ime kaže, u centru pažnje su tjestenina i grah. Pa iako u Italiji svako kućanstvo ima svoj recept za savršenu paštu fažol, Talijani se pridržavaju nekih osnovnih pravila. Bacite pogled na recept.

Kolač od keksa/Ilustracija (Foto: Midjourney)

Subota – Kolač od keksa i vanilije

Da su jednostavne stvari najčešće i najbolje, dokaz je kolač od keksa i pudinga od vanilije, uz dodatak kave i šlaga. Kao baza za kolač poslužit će Petit Beurre keksi, ili slični keksi s maslacem, a ako niste obožavatelj kave (ili alkohola), možete si pojednostaviti pripremu i umočiti ih u obično mlijeko. Ovdje je i recept.

Nedjelja – Božanstvena piletina

Slatko, slano, pikantno, ljuto… tajne su slasti piletine glazirane marmeladom od marelica s ljutom papričicom. Za ovo jelo potrebno je nešto truda, osobito ako želite napraviti domaću marmeladu, ali pripremu možete pojednostaviti kupovnom - uz dodatak nekoliko kapi ljutog ulja od papričica. Ovdje je i recept.

