Ako imate rajčicu, luk i papriku, tek vas nekoliko sastojaka i kratke pripreme dijeli od omiljenog ljetnog jela. U sataraš možete dodati i tikvice, poriluk i patlidžan, a odlučite li se na jednostavniju varijantu, dodajte tek češnjak i mljevenu crvenu papriku - ili majčinu dušicu, bosiljak i origano.

U trendu Kućica Noni za robinzonski odmor na Krku, Airbnb - 3 Usred šume 15 minuta hoda do prve plaže: Ova kućica na Krku prava je oaza mira Alžir - 3 Bagatela! Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara Vranjic nazivaju Malom Venecijom Podijelilo mišljenja Znate li gdje se nalazi hrvatska "Mala Venecija"? Pitanje koje je izazvalo pobunu u komentarima na našem portalu

Sataraš se najčešće krčka u loncu ili dubokoj tavi na štednjaku, ali možete ga i pripremiti na tradicionalniji način, u pećnici. Poslužiti ga uz kuhanu rižu, krumpir, meso ili uz tostirani kruh.

Sataraš - sastojci:

  • 2 glavice luka
  • 3 paprike
  • 5 većih rajčica
  • 2 češnja češnjaka
  • peršin, majčina dušica
  • ulje, sol, papar

Sataraš - priprema:

  1. Povrće narežite na komade.
  2. Papriku, luk, češnjak i rajčice očistite i nasjeckajte.
  3. Na ulje stavite pržiti luk i za desetak minuta dodajte češnjak. Ostavite ga desetak sekundi da zamiriše pa dodajte ostalo nasjeckano povrće i začine.
  4. Dobro promiješajte, poklopite i pustite da krčka sve dok povrće ne omekša, a većina tekućine ispari.

Prefino! 7 jednostavnih jela za svaki dan ovog tjedna u kojima ćete istinski uživati Napravite proteinske palačinke Slasna piccata Pasta alla zozzona +4 Čokoladne palačinke