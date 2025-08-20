Ako imate rajčicu, luk i papriku, tek vas nekoliko sastojaka i kratke pripreme dijeli od omiljenog ljetnog jela. U sataraš možete dodati i tikvice, poriluk i patlidžan, a odlučite li se na jednostavniju varijantu, dodajte tek češnjak i mljevenu crvenu papriku - ili majčinu dušicu, bosiljak i origano.

Sataraš se najčešće krčka u loncu ili dubokoj tavi na štednjaku, ali možete ga i pripremiti na tradicionalniji način, u pećnici. Poslužiti ga uz kuhanu rižu, krumpir, meso ili uz tostirani kruh.

Sataraš - sastojci: 2 glavice luka

3 paprike

5 većih rajčica

2 češnja češnjaka

peršin, majčina dušica

ulje, sol, papar Sataraš - priprema: Povrće narežite na komade. Papriku, luk, češnjak i rajčice očistite i nasjeckajte. Na ulje stavite pržiti luk i za desetak minuta dodajte češnjak. Ostavite ga desetak sekundi da zamiriše pa dodajte ostalo nasjeckano povrće i začine. Dobro promiješajte, poklopite i pustite da krčka sve dok povrće ne omekša, a većina tekućine ispari.

