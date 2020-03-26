Pasta e fagioli ili pašta fažol ukusno je i vrlo jednostavno jelo koje potječe iz Italije, a koje se priprema od tek nekoliko cjenovno prihvatljivih sastojaka.
Nije poznato gdje je prvi put skuhano, ali svakako je riječ o jelu siromaha, koje se s vremenom proširilo na cijeli svijet. Kao što mu ime kaže, u centru pažnje su tjestenina i grah. Pa iako u Italiji svako kućanstvo ima svoj recept za savršenu paštu fažol, Talijani se pridržavaju nekih osnovnih pravila.
Pasta e fagioli najčešće se priprema od bijelog graha (cannellini) ili šarenog graha (borlotti), koje je najbolje skuhati samostalno. Naravno da se ovo jelo može napraviti i s grahom iz konzerve, a kad je u pitanju tjestenina, najčešće se koriste ditalini ili sitni makaroni.
No ako nemate te vrste pri ruci, nema problema. Talijani znaju isprazniti sve ostatke suhe tjestenine iz smočnice u kuhinjsku krpu pa ih istući batom za meso kako bi ih usitnili.
Pašta fažol - sastojci:
- 500 g kuhanog graha
- 300 g suhe tjestenine
- 100 g pancete
- 1 manja konzerva pelata
- 2 češnja češnjaka
- 1-2 l povrtnog temeljca po želji
- maslinovo ulje
- grančica svježeg ružmarina
- sol i papar po želji
- naribani sir po želji
- Namočite grah večer prije kuhanja, ocijedite vodu te ga stavite kuhati drugi dan na uobičajeni način. U grah možete dodati nekoliko češnjeva češnjaka i nešto svježeg peršina za bolji okus.
- Posolite grah tek pri kraju kuhanja. Ovisno o starosti zrna i vremenu namakanja, grah se može kuhati jedan do dva sata.
- U velikom loncu na malo maslinova ulja prepržite sitno nasjeckanu pancetu dok ne dobijete lijepu smećkastu boju. Tada dodajte očišćene češnjeve češnjaka (u komadu) i ružmarin te pirjajte minutu-dvije.
- Ubacite u lonac zgnječenu rajčicu iz konzerve, sve dobro promiješajte i pirjajte nekoliko minuta.
- Jelu dodajte kuhani grah, sve dobro promiješajte i pirjajte minutu ili dvije da se okusi sljube.
- Tada dodajte suhu tjesteninu i postepeno ulijte temeljac u lonac. Tekućina bi trebala biti otprilike 5 centimetara iznad ostalih sastojaka u loncu jer će tjestenina tijekom kuhanja popiti dosta vode.
- Držite jelo na oku i redovito ga miješajte jer bi se tjestenina mogla zalijepiti za dno lonca. Dolijte još vode ili temeljca ako primijetite da je jelo presuho.
- Ako ste ulili previše temeljca, gnječilom za krumpir stisnite dio graha te tako zgusnite cijelo jelo. Posolite i popaprite po želji.
- Jelo poslužite toplo s kriškom kruha. Po želji paštu fažol možete poslužiti i s malo naribanog sira. Dobar tek!
