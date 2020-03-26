Pasta e fagioli ili pašta fažol ukusno je i vrlo jednostavno jelo koje potječe iz Italije, a koje se priprema od tek nekoliko cjenovno prihvatljivih sastojaka.

Nije poznato gdje je prvi put skuhano, ali svakako je riječ o jelu siromaha, koje se s vremenom proširilo na cijeli svijet. Kao što mu ime kaže, u centru pažnje su tjestenina i grah. Pa iako u Italiji svako kućanstvo ima svoj recept za savršenu paštu fažol, Talijani se pridržavaju nekih osnovnih pravila.

Pasta e fagioli najčešće se priprema od bijelog graha (cannellini) ili šarenog graha (borlotti), koje je najbolje skuhati samostalno. Naravno da se ovo jelo može napraviti i s grahom iz konzerve, a kad je u pitanju tjestenina, najčešće se koriste ditalini ili sitni makaroni.

No ako nemate te vrste pri ruci, nema problema. Talijani znaju isprazniti sve ostatke suhe tjestenine iz smočnice u kuhinjsku krpu pa ih istući batom za meso kako bi ih usitnili.

Pašta fažol - sastojci: 500 g kuhanog graha

300 g suhe tjestenine

100 g pancete

1 manja konzerva pelata

2 češnja češnjaka

1-2 l povrtnog temeljca po želji

maslinovo ulje

grančica svježeg ružmarina

sol i papar po želji

naribani sir po želji Pašta fažol - sastojci: Namočite grah večer prije kuhanja, ocijedite vodu te ga stavite kuhati drugi dan na uobičajeni način. U grah možete dodati nekoliko češnjeva češnjaka i nešto svježeg peršina za bolji okus. Posolite grah tek pri kraju kuhanja. Ovisno o starosti zrna i vremenu namakanja, grah se može kuhati jedan do dva sata. U velikom loncu na malo maslinova ulja prepržite sitno nasjeckanu pancetu dok ne dobijete lijepu smećkastu boju. Tada dodajte očišćene češnjeve češnjaka (u komadu) i ružmarin te pirjajte minutu-dvije. Ubacite u lonac zgnječenu rajčicu iz konzerve, sve dobro promiješajte i pirjajte nekoliko minuta. Jelu dodajte kuhani grah, sve dobro promiješajte i pirjajte minutu ili dvije da se okusi sljube. Tada dodajte suhu tjesteninu i postepeno ulijte temeljac u lonac. Tekućina bi trebala biti otprilike 5 centimetara iznad ostalih sastojaka u loncu jer će tjestenina tijekom kuhanja popiti dosta vode. Držite jelo na oku i redovito ga miješajte jer bi se tjestenina mogla zalijepiti za dno lonca. Dolijte još vode ili temeljca ako primijetite da je jelo presuho. Ako ste ulili previše temeljca, gnječilom za krumpir stisnite dio graha te tako zgusnite cijelo jelo. Posolite i popaprite po želji. Jelo poslužite toplo s kriškom kruha. Po želji paštu fažol možete poslužiti i s malo naribanog sira. Dobar tek!

