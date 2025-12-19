Losos s limunom i začinskim biljem jednostavno je jelo s daškom profinjenosti i mirisom Mediterana.

Ukusna korica od krušnih mrvica, parmezana i timijana, limun i maslac savršeno se stapaju i miluju vaše okusne pupoljke. Ovaj recept idealan je za obiteljski ručak ili elegantnu večeru, a priprema je brza i jednostavna. Uživajte!

Losos s timijanom, limunom i krušnim mrvicama - sastojci: 1,5 kg filea lososa

125 g krušnih mrvica

4 češnja češnjaka, nasjeckana

30 g nasjeckanog svježeg peršina

30 g naribanog parmezana

15 g nasjeckanog svježeg timijana

2 čajne žličice naribane limunove korice

1/2 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice papra

85 g maslaca, rastopljenog, podijeljeno

kriške limuna, po želji Losos s timijanom, limunom i krušnim mrvicama - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. U plitkoj zdjeli pomiješajte krušne mrvice, češnjak, peršin, parmezan, timijan, koricu limuna, sol i papar. Dodajte 40 g otopljenog maslaca i lagano promiješajte da se obloži. Osušite losos tapkanjem. Stavite ga kožom prema dolje u namašćenu posudu za pečenje. Premažite preostalim maslacem i prekrijte smjesom mrvica, začina i parmezana. Pecite 20-25 minuta. Po želji poslužite s kriškama limuna.

