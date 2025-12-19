Losos s limunom i začinskim biljem jednostavno je jelo s daškom profinjenosti i mirisom Mediterana.
Ukusna korica od krušnih mrvica, parmezana i timijana, limun i maslac savršeno se stapaju i miluju vaše okusne pupoljke. Ovaj recept idealan je za obiteljski ručak ili elegantnu večeru, a priprema je brza i jednostavna. Uživajte!
Losos s timijanom, limunom i krušnim mrvicama - sastojci:
- 1,5 kg filea lososa
- 125 g krušnih mrvica
- 4 češnja češnjaka, nasjeckana
- 30 g nasjeckanog svježeg peršina
- 30 g naribanog parmezana
- 15 g nasjeckanog svježeg timijana
- 2 čajne žličice naribane limunove korice
- 1/2 čajne žličice soli
- 1/4 čajne žličice papra
- 85 g maslaca, rastopljenog, podijeljeno
- kriške limuna, po želji
Losos s timijanom, limunom i krušnim mrvicama - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- U plitkoj zdjeli pomiješajte krušne mrvice, češnjak, peršin, parmezan, timijan, koricu limuna, sol i papar. Dodajte 40 g otopljenog maslaca i lagano promiješajte da se obloži.
- Osušite losos tapkanjem. Stavite ga kožom prema dolje u namašćenu posudu za pečenje. Premažite preostalim maslacem i prekrijte smjesom mrvica, začina i parmezana.
- Pecite 20-25 minuta.
- Po želji poslužite s kriškama limuna.
