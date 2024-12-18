Kakav bi to bio blagdanski stol bez mlinaca? Ovi pečeni komadi tijesta obično se omekšaju u vrućoj vodi, a potom sljube s masnoćom od pečenja s kojom se poslužuju. Purica s mlincima blagdanski je klasik, ali možete ih servirati i s pečenom piletinom, svinjetinom, junetinom...

Kako odabrati mlince?

Domaći mlinci imaju najbolji okus. Najčešće se pripremaju od oštrog brašna, jaja, ulja i mlijeka, a peku u pećnici na preokrenutom limu za pečenje na temperaturi od 120 do 150 Celzijeva stupnja.



Želite li uštedjeti vrijeme – kupite ih već gotove u trgovini. Kod kupnje mlinaca važnoj je obratiti pažnju na njihov izgled.

Bolji okus imat će valovite i hrskave plahte mlinaca s pokojom rupom, a koje su prošarane tamnim točkama od pečenja. S druge strane izbjegavajte bijele, debele, ravne komade tijesta koje su neugodne za jesti.

Kako pripremiti mlince?

Tvrde mlince potrebno je omekšati. Obično se pečeno ohlađeno tijesto kratko ubacuje u vruću vodu da se ostvari taj cilj. Nemojte ih namakati u vodi duže od minutu-dvije – u suprotnom mlinci će se pretvoriti u neprivlačnu gnjecavu kašu.

Suhi mlinci (Foto: Shutterstock)



Izbjegavajte i trganje mlinaca, a pogotovo trganje na manje komade jer i ovaj potez transformira mlince u bezličnu kašu.



Najbolji način da kontrolirate koliko tekućine ulazi u mlince jest da ih poslažete u cjedilo, a potom prelijevate željenom tekućinom. Umjesto vode poslužiti se možete i povrtnim / mesnim temeljcem kako biste mlincima dodali dodatnu dimenziju slasti.

Kako začiniti mlince?