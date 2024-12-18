Kakav bi to bio blagdanski stol bez mlinaca? Ovi pečeni komadi tijesta obično se omekšaju u vrućoj vodi, a potom sljube s masnoćom od pečenja s kojom se poslužuju. Purica s mlincima blagdanski je klasik, ali možete ih servirati i s pečenom piletinom, svinjetinom, junetinom...
Kako odabrati mlince?
Domaći mlinci imaju najbolji okus. Najčešće se pripremaju od oštrog brašna, jaja, ulja i mlijeka, a peku u pećnici na preokrenutom limu za pečenje na temperaturi od 120 do 150 Celzijeva stupnja.
Želite li uštedjeti vrijeme – kupite ih već gotove u trgovini. Kod kupnje mlinaca važnoj je obratiti pažnju na njihov izgled.
Bolji okus imat će valovite i hrskave plahte mlinaca s pokojom rupom, a koje su prošarane tamnim točkama od pečenja. S druge strane izbjegavajte bijele, debele, ravne komade tijesta koje su neugodne za jesti.
Kako pripremiti mlince?
Tvrde mlince potrebno je omekšati. Obično se pečeno ohlađeno tijesto kratko ubacuje u vruću vodu da se ostvari taj cilj. Nemojte ih namakati u vodi duže od minutu-dvije – u suprotnom mlinci će se pretvoriti u neprivlačnu gnjecavu kašu.
Suhi mlinci
(Foto: Shutterstock)
Izbjegavajte i trganje mlinaca, a pogotovo trganje na manje komade jer i ovaj potez transformira mlince u bezličnu kašu.
Najbolji način da kontrolirate koliko tekućine ulazi u mlince jest da ih poslažete u cjedilo, a potom prelijevate željenom tekućinom. Umjesto vode poslužiti se možete i povrtnim / mesnim temeljcem kako biste mlincima dodali dodatnu dimenziju slasti.
Kako začiniti mlince?
Ocijeđene namočene mlince većina Hrvata miješa s masnoćom od mesnog pečenja, a potom ih tako posluži. Ako želite dodati malo hrskavosti ovome prilogu, možete ih staviti u masnoću od mesnog pečenje i zapeći u pećnici, ili na tavi u štednjaku.
Ako na raspolaganju nemate masnoću od mesnog pečenja, mlince možete zapeći i na tavi na kojoj ste popržili nešto luka i slanine.
U mlincima možete uživati čak i ako ne jedete namirnice životinjskom porijekla. Mlince možete napraviti i bez jaja te s biljnom zamjenom za mlijeko, potom ih uroniti u vrući povrtni temeljac te začiniti s nešto biljnog ulja. Da biste mlincima produbili okus u njih možete dodati i nešto miso paste i/ili umak od soje.