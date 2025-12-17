Patatas panaderas - španjolski pečeni krumpir iz pećnice, jednostavan je, ali ukusan prilog mesu, ribi i povrću. Ime jela dolazi od riječi panadero (pekar) i veže se za tradiciju kada većina kućanstava nije imala vlastite pećnice. Ljudi su pripremali posude s narezanim krumpirom, lukom i začinima te ih nosili u lokalnu pekarnicu na kraju dana, gdje bi ih pekari stavljali u pećnice nakon što bi ispekli sav kruh.

Od sastojaka će vam trebati tek krumpir narezan na ploške, luk, češnjak, maslinovo ulje i ako želite, malo bijelog vina ili temeljca. Danas su patatas panaderas standardni prilog u restoranima diljem Španjolske, cijenjen zbog svoje svilenkaste teksture koja se postiže sporim pečenjem, čime se krumpir zapravo lagano konfitira u maslinovom ulju. Krumpire i luk obavezno narežite na tanke, ujednačene ploške, pri čemu vam može pomoći mandolina.

Patatas panaderas - sastojci: 6 srednjih krumpira, oguljenih i narezanih na ploške debljine oko 6 mm

1 srednji luk, tanko narezan

5 žlica maslinova ulja

2 žlice svježeg peršina, sitno nasjeckanog, plus dodatno za posipanje

2 1/2 žličice krupne soli

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

1/4 žličice crnog papra

60 ml suhog bijelog vina Patatas panaderas - priprema: Zagrijte pećnicu na 165 °C. U vatrostalnoj posudi (33 × 23 cm) pomiješajte krumpire, luk, maslinovo ulje, peršin, sol, češnjak i papar te rasporedite u ravnomjernom sloju. Pokrijte aluminijskom folijom i pecite dok krumpiri ne omekšaju, oko 45 minuta. Izvadite iz pećnice i povisite temperaturu na 190 °C. Skinite foliju, prelijte krumpire vinom i vratite u pećnicu. Pecite nepokriveno dok rubovi ne postanu lagano karamelizirani, 25–30 minuta. Poslužite vruće, posuto svježim peršinom.

