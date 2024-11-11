Galerija 11 11 11 11

U središnjoj Podravini, u uspavanoj šumi uz cestu između Novigrada Podravskog i malenog mjesta Javorovca, krije se neočekivano iznenađenje. Nakon petstotinjak metara makadama koji se pod pravim kutom odvaja od glavne ceste i niti toliko koraka po šumi i prilično izbrazdanom terenu u dnu padine s pogledom na široku oranicu teška betonska ploča tek napola skriva ulaz u podzemni bunker JNA-a.

Vojna tajna

Nekada tajni bunker izgrađen je pedesetih godina prošlog stoljeća radi obrane od eventualnog napada Sovjetskog saveza na Jugoslaviju. Gradnja je započela u vrijeme kada su zbog rezolucije Infombiroa odnosi Jugoslavije i SSSR-a bili prilično napeti, a funkciju bunkera otkrivaju pozicije otvora za topove koji gledaju prema Mađarskoj, iz koje se očekivao napad sovjetske vojske.

Bunker JNA kod Novigrada Podravskog - 2 (Foto: punkufer.hr)

Izgradnja tog JNA-ova bunkera bila je supertajni projekt, o čemu svjedoči i to što se objekt ne spominje u papirima i nije ucrtan na kartama, a priča se da ni oni koji su ga gradili nisu znali njegovu lokaciju. Šire je područje bilo pod stražom, a ulaz u podzemlje bio je dobro kamufliran. U bunker kod Novigrada Podravskog Hrvatska vojska ušla je početkom Domovinskog rata.

Bunker JNA kod Novigrada Podravskog - 10 (Foto: punkufer.hr)

Bunker je ukopan u brdo, ispod desetak metara zemlje, a dug je stotinjak metara. Ima oblik slova Y jer se glavna cijev nakon tridesetak metara račva u dva tunela. Možda je preciznije nazvati ih hodnicima jer su prilično visoki, gotovo dva metra, i široki koliko treba da se njima voze, a u visokoj auli pred račvanjem cijevi i mimoilaze haubice, topovi ili koji već topnički alati.

Raspiruje maštu

Bunker je danas u više nego dobrom stanju, uščuvan, suh i iznenađujuće čist, bez smeća i otpada, s tek nekoliko natpisa i jednim ljubičastim grafitom, koji mu odlično stoji. Iz cijevi se ulazi u nekoliko manjih prostorija, koje su prazne, samo su na zidovima i stropovima ponegdje ostali zahrđali držači, kuke ili dovratnici, na kojima su nekad morala biti željezna vrata impresivne debljine.

Bunker JNA kod Novigrada Podravskog - 14 (Foto: punkufer.hr)

U neposrednoj blizini bunkera još je nekoliko betonskih cijevi i greda, a neobično nabrano tlo mjestimice kao da vas gleda sumnjivo savršenim okruglim crnim "očima". Neki takav teren objašnjavaju pričom da je JNA doslovno maknuo čitavo brdo dok se bunker gradio pa poslije ponovno nasuo zemlju.

Postoje i nagađanja da je taj bunker bio dio čitave mreže vojnih bunkera na sjeverozapadu Hrvatske, od Bjelovara do Virovitice, ali da su zazidani i skriveni prolazi koji su vodili prema Koprivnici ili Ludbregu ili - prema onima s manje mašte - tek s druge strane ceste.

