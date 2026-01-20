Krumpir može biti baza vrlo ukusnog i zasitnog zimskog variva, a ovaj recept najbolji je dokaz tome. Kocke krumpira sljubite s nešto mrkve, celera, krumpira i začina te skuhajte na pilećem temeljcu zajedno s masnoćom od prepržene slanine kako biste dobili ukusno i aromatično jelo na žlicu.

Ako ne jedete sastojke životinjskog porijekla, preskočite slaninu i zamijenite je biljnim uljem, a umjesto pilećeg temeljca upotrijebite povrtni. Upotrijebite i biljno vrhnje za kuhanje. Ako niste ljubitelj ljutih jela, preskočite i čili u prahu.

Ovo varivo poslužite toplo s kriškom domaćeg kruha, a po želji ga možete servirati i s nešto svježeg začinskog bilja te naribanim tvrdim sirom poput parmezana.

Varivo od krumpira sa špekom - sastojci: 1,5 kg krumpira

1 l pilećeg temeljca

250 g slanine

200 ml vrhnja za kuhanje

3 mrkve

3 stapke celera

2-3 češnja češnjaka

1 veći luk

1 čajna žličica dimljene slatke paprike

½ čajne žličice čilija u prahu

½ čajne žličice sitno nasjeckanog timijana

sol i papar po želji Varivo od krumpira sa špekom - priprema: U velikom loncu prepržite slaninu nasjeckanu na manje kockice. Pržite slaninu oko pet minuta, dok ne postane hrskava. Izvadite slaninu iz lonca. Na preostaloj masnoći prepirjajte luk, mrkvu i celer koje ste narezali na otprilike istu veličinu. Posolite i popaprite. Pirjajte sve zajedno oko pet do sedam minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte sve zajedno još oko pola minute. Dodajte oguljeni krumpir narezan na kocke, podlijte ga pilećim temeljcem te začinite s još malo soli i papra, timijanom, dimljenom paprikom i čilijem. Kuhajte sve zajedno na srednje jakoj vatri 20-ak minuta, dok se krumpir ne skuha. Pri kraju kuhanja vratite u lonac kockice špeka i ulijte vrhnje za kuhanje. Nastavite kuhati još nekoliko minuta da se sastojci sljube. Poslužite toplo s kriškom kruha. Dobar tek!

