Krumpir može biti baza vrlo ukusnog i zasitnog zimskog variva, a ovaj recept najbolji je dokaz tome. Kocke krumpira sljubite s nešto mrkve, celera, krumpira i začina te skuhajte na pilećem temeljcu zajedno s masnoćom od prepržene slanine kako biste dobili ukusno i aromatično jelo na žlicu.
Ako ne jedete sastojke životinjskog porijekla, preskočite slaninu i zamijenite je biljnim uljem, a umjesto pilećeg temeljca upotrijebite povrtni. Upotrijebite i biljno vrhnje za kuhanje. Ako niste ljubitelj ljutih jela, preskočite i čili u prahu.
Ovo varivo poslužite toplo s kriškom domaćeg kruha, a po želji ga možete servirati i s nešto svježeg začinskog bilja te naribanim tvrdim sirom poput parmezana.
Varivo od krumpira sa špekom - sastojci:
- 1,5 kg krumpira
- 1 l pilećeg temeljca
- 250 g slanine
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 3 mrkve
- 3 stapke celera
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 veći luk
- 1 čajna žličica dimljene slatke paprike
- ½ čajne žličice čilija u prahu
- ½ čajne žličice sitno nasjeckanog timijana
- sol i papar po želji
Varivo od krumpira sa špekom - priprema:
- U velikom loncu prepržite slaninu nasjeckanu na manje kockice. Pržite slaninu oko pet minuta, dok ne postane hrskava. Izvadite slaninu iz lonca.
- Na preostaloj masnoći prepirjajte luk, mrkvu i celer koje ste narezali na otprilike istu veličinu. Posolite i popaprite. Pirjajte sve zajedno oko pet do sedam minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte sve zajedno još oko pola minute.
- Dodajte oguljeni krumpir narezan na kocke, podlijte ga pilećim temeljcem te začinite s još malo soli i papra, timijanom, dimljenom paprikom i čilijem. Kuhajte sve zajedno na srednje jakoj vatri 20-ak minuta, dok se krumpir ne skuha.
- Pri kraju kuhanja vratite u lonac kockice špeka i ulijte vrhnje za kuhanje. Nastavite kuhati još nekoliko minuta da se sastojci sljube.
- Poslužite toplo s kriškom kruha. Dobar tek!
