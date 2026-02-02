Galerija 1 1 1 1 Jedan zamah čarobnog štapića dječje kreativnosti u ovogodišnjoj Noći muzeja pretvorio je Ekomuzej "Batana" u bajkovito mjesto koje je posjetiteljima pružilo priliku da dožive baštinu kroz oči najmlađih. Priča autora i pripovjedača Milana Medaka i Sanje Lađarević, o neustrašivoj kornjači Katarini koja je preplivala Jadransko more od Grčke do Istre kako bi došla do rovinjskog otoka po kojem je dobila ime, ispričana je kroz izložbu impresivnih crteža rovinjskih osnovnoškolaca, kreativnu radionicu straničnika i pripovijedanje Katarininih pustolovina na hrvatskom i talijanskom jeziku te rovinjskom dijalektu koje je pretočeno u posebnu knjižicu na dar.

Ispred samog muzeja u znak dobrodošlice najmanja rovinjska batana „Peîcia” obojena živahnim, dječjim bojama podigla je svoje jedro, a po ulasku u muzej, kako i priliči programu posvećenom djeci, posjetitelje je širokim osmijehom dočekivao osnovnoškolac Adriano Zaharija. Na brojnim prijašnjim radionicama dječjim rukama oslikana mala batanina jedra zašarenila su postav muzeja iz kojeg je po prvi put veliko batanino jedro rastegnuto kao topla kulisa za radionicu označivača stranica. Papirnate kornjače različitih veličina zaplivale su velikim stolom, papirnata jedra zavijorila, a maleni su ih posjetitelji uz pomoć voditeljice radionice Jasne Bešker oslikavali bojama i maštom kako bi ih mogli zalijepiti na drvene štapiće i koristiti za zabilježavanje stranica prilikom čitanja.

A da bi i roditelji i djeca po završetku nacionalnog čitalačkog izazova „15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci“ imali pri ruci zanimljivo i poučno štivo svaki je posjetitelj na dar dobio trojezičnu knjižicu na rovinjskom, hrvatskom i talijanskom jeziku "Kornjača Katarina", mali dragulj koji povezuje jezike, generacije i ljubav prema baštini. Uz dragocjeni prijevod na rovinjski, koji potpisuju Nives i Alessio Giuricin, priča Milana Medaka i Sanje Lađarević oživjela je kroz dječje ilustracije Desiree Gite Ugrin i Leonarda Kosare Habera, grafiku Mišela Tonkića i tiskanje PrintStudio - tisak & reklame.

Likovni radovi nastali na interaktivnoj naracijsko-pripovjednoj radionici “Kornjača Katarina -Tarta Caterina” održanoj povodom prošlogodišnje Noći muzeja te radovi inspirirani Sv. Eufemijom i Rovinjem učenika 2. a razreda OŠ "Vladimira Nazora" pretvorili su galeriju muzeja u idealno mjesto za pripovijedanje priče o kornjači Katarini u dva termina.

Sanja Lađarević, Milan Medak i Nives Giuricin djeci su naizmjence čitali priču o kornjači Katarini na hrvatskom i talijanskom jeziku te na rovinjskom dijalektu kako bi mogla doživjeti ljepotu jezičnog izražaja, ali i sudjelovati odgovarajući na brojna pitanja i usvajajući pritom bitne poruke priče. U tome im je pomogla i prezentacija koja je fotografijama pratila priču o važnosti prijateljstva, ustrajnosti i hrabrosti, brige o okolišu, pažnje prema starijima te vrijednosti baštinskih korijena, a zemljopisna karta i globus poslužili su da Katarinino putovanje bude i mala poduka iz geografije.

O dojmovima ovog inspirativnog druženja s djecom prof. Milan Medak kaže: "Zahvaljujem tako živo znatiželjnoj djeci i njihovim roditeljima koji su s nama doživjeli pustolovine hrabre kornjače Katarine: od Grčke pa sve do Rovinja, rovinjskim školama na inicijativi i suradnji te Ekomuzeju "Batana" koji nas sve ujedinjuje kako bismo mogli pričati priče, crtati, smijati se i stvarati zajedno!".

A glavnu poruku ove posebne večeri u kojoj se Ekomuzej "Batana" još jednom naklonio djeci i njihovoj ulozi istaknula je ravnateljica Ustanove "Kuća o batani", Nives Giuricin:

"Noć muzeja koju smo ove godine posvetili najmlađima, rezultat je, kao i svaka aktivnost našeg muzeja, predanog timskog rada - od ideje, uređenja, promocije, do suradnje s vanjskim suradnicima i prijateljima muzeja s puno zajedničke radosti koja najčvršće povezuje. Zahvaljujemo svim posjetiteljima koji su s nama podijelili ovu nezaboravnu večer i pomogli nam da djeca osjete i zapamte bogatstvo i ljepotu našeg nasljeđa čiji će čuvari jednog dana postati. Nadamo se da će priča o kornjači Katarini sa svim lijepim i vrijednim porukama koje u sebi nosi nastaviti svoj život i ostati bliska djeci. Noć muzeja kao prvo ovogodišnje zbivanje na najbolji je način najavilo izuzetno važnu godinu za naš Ekomuzej u kojoj ćemo obilježavati važne obljetnice, ali i stvarati nove vrijednosti za cijelu zajednicu zbog koje postojimo i koju se trudimo što čvršće povezati".

