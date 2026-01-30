S čokoladom, bijelom i žutom kremom, pjenasta, topla ili hladna – svatko ima svoju omiljenu kremšnitu, a Poljaci imaju napoleonku, poznatu i kao kremówka. Između dva sloja lisnatog tijesta nalazi se bogata krema, nešto gušća od one kakva se radi kod nas. Kolač je srodan francuskom mille-feuilleu, poznatom i kao Napoleon, no poljska verzija ima vlastiti identitet.

Posebno je poznata tzv. papinska kremówka, koja se veže uz grad Wadowice, rodno mjesto pape Ivana Pavla II. Nakon što je Papa u jednom govoru spomenuo kako je nakon mature s prijateljima jeo kremaste kolače, kremówka je dobila dodatnu popularnost i postala svojevrsni gastronomski simbol tog grada. Danas se kremówka može pronaći u gotovo svim poljskim slastičarnicama, u klasičnim i modernim varijantama. U nastavku je i recept.

Napoleonka - sastojci: 230 g maslaca

500 ml mlijeka

150 g šećera

85 g glatkog brašna

5 žumanjaka

1 mahuna vanilije

lisnato tijesto

šećer u prahu za posipanje Napoleonka - priprema: Pobrašnite radnu površinu i razvaljajte lisnato tijesto na debljinu od oko 2 mm. Izrežite dva pravokutnika jednake veličine (kao pomoć možete koristiti list papira formata A4). Tijesto prebacite na lim obložen papirom za pečenje. Pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da odmara najmanje jedan sat. Nakon sat vremena zagrijte pećnicu na 200 °C i pecite tijesto oko 20 minuta ili dok ne poprimi lijepu zlatnu boju. Izvadite i ostavite da se potpuno ohladi. U lonac ulijte mlijeko. Prerežite mahunu vanilije po dužini i izvadite sjemenke. Dodajte sjemenke i mahunu u mlijeko te zagrijavajte gotovo do vrenja. U zdjeli za miješanje umutite žumanjke i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte brašno i miješajte dok se sve dobro ne poveže. Polako ulijevajte vruće mlijeko uz stalno miješanje. Smjesu vratite u lonac i ponovno stavite na štednjak. Smanjite vatru te kuhajte uz neprestano miješanje dok se krema ne zgusne poput pudinga, najmanje 2 minute. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, prekrivenu prozirnom folijom (folija treba dodirivati površinu kreme kako se ne bi stvorila korica). Prije dodavanja maslaca krema mora biti potpuno hladna. U ohlađenu kremu umiješajte omekšali maslac i dobro izmiksajte. Na jedan pečeni list lisnatog tijesta ravnomjerno rasporedite kremu. Pokrijte drugim listom tijesta i lagano pritisnite. Poravnajte rubove špatulom i stavite u hladnjak preko noći.

Tuna u komadićima iz limenke: 5 ideja za slasna jela na koja nećete potrošiti puno vremena +1