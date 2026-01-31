Iako je najhladnije godišnje doba, zima je idealna prilika za city break, odnosno mini odmor i bijeg iz grada, bez velikih troškova. Cijene avionskih karata znaju drastično pasti, gdje god idete manje su gužve, smještaji su znatno povoljniji… Naravno, s druge strane, dan kraće traje, temperature su u nekim gradovima i blizu ili ispod nule, šanse za padaline rastu, no ako s tim svim možete živjeti, najbolje je uključiti Skyscanner i krenuti u skeniranje. To smo upravo napravili i mi, pa evo nekih ideje koje gradove valja posjetiti…

Rim

Italija je uvijek dobra ideja, a onda je i logično, i glavni grad navedene zemlje – još bolja ideja. Povijest na svakom koraku, fina kava i šetnje bez ljetnih gužvi čekaju samo na vas. Naravno, kod nekih mjesta kao fontane Trevi gužva je uvijek, ali generalno, nećete se probijati kroz horde turista. Za talijansku prijestolnicu iz Zagreba sredinom veljače možete letjeti već za šezdesetak eura (povratna karta), te provesti par lijepih talijanskih dana. Ako niste bili, iskoristite priliku. Ako ste bili – Rima nikad dosta. Dodajmo da postoje i letovi za Rim iz Dubrovnika, Splita, Zadra, ali tu se cijene kreću od 100 eura na više.

Beč

I dok će Zagrepčani vjerojatno zbog blizine otići autom do Beča (4 sata vožnje), Dubrovčani će vjerojatno biti jako zadovoljni ovom ponudom. Naime, iz grada kojeg čuva sv. Vlaho do prijestolnice Austrije, može se kroz drugi mjesec doći za tek tridesetak eura, i pritom govorimo o cijeni povratne karte. Dvorci, sjajni zoološki vrt, šetnja uz Dunav, uživanje u originalnoj Bečkoj šnicli… Treba li nabrojiti još koji razlog da se za ovu cijenu leta, posjeti Beč?

London

Iz glavnog grada Lijepe Naše povratne karte kreću već od 30 – ak eura. London stvarno ne treba posebno predstavljati, a i ako ste već bili, toliko je golem, da vam se svaki put može činiti da ste u njemu – prvi put. Dobra je vijest i za stanovnike s juga Hrvatske, da se iz Dubrovnika do Londona može za pedesetak eura. Iz ostalih naših gradova, karte su skuplje.

Bruxelles

Iako nikad nije prvi izbor i na sam spomen ga odmah vežemo uz brdo birokracije, glavni grad Belgije mjesto je koje vrijedi za City break. Uostalom, ovdje će uživati zaljubljenici u strip jer su jedni od najpoznatijih belgijskih izvoznih proizvoda upravo Štrumpfovi i Mali Spirou, ali i oni koji vole pržene krumpiriće, jer Belgijanci tvrde kako su pomfrit upravo smislili oni. I ovaj put cijene povratnih karata su odlične, a letovi iz Zagreba i Dubrovnika dostupni su za 30 – ak eura.

Španjolska

Za kraj, namjerno ide cijela država, a ne grad, jer u veljači iz Hrvatske za Španjolsku ima izuzetno dobrih prilika. Povratna karta iz Zagreba za Malagu, Alicante, Barcelonu i Valenciju stajat će vas između 80 i 90 eura, a za istu cijenu u Barcelonu se možete zaputiti i iz Dubrovnika. Jedno je sigurno, u Španjolskoj je uvijek toplije, klima je super, a kao netko tko je i sam posjetio Malagu usred zime (te uzeo rent a car i obišao Andaluziju) mogu reći da je Španjolska pun pogodak.