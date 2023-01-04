Alpski makaroni švicarska su verzija grenadirmarša sa sirom, ili – ako vam je draže – američkih mac and cheese – s krumpirom. Na njemačkom ovo se jelo naziva Älplermagronen, nazivaju ga i alpski makaroni ili pastirski makaroni. Ovaj švicarski alpski klasik najčešće se poslužuje s karameliziranim lukom, hrskavom prženom slaninom i slatko-kiselim umakom od jabuke. Svi sastojci tog ukusnog jela bili su zimi dostupni alpskim pastirima i, što je najvažnije, pružali su im dovoljno energije za radni dan na otvorenom. Tradicionalno u jelo idu švicarski sirevi Appenzeller ili Gruyère, ali kao zamjenu možete koristiti ementaler. Umak od jabuka neki poslužuju nakon jela kao desert, ali probajte ga poslužiti zajedno kao u originalu jer jabuke lijepo ističu aromu sira, pogotovo ako se odlučite za kiseliju sortu poput Granny Smith. Za koji god se varijantu odlučili, sigurni smo da će vas dobro okrijepiti kao topla večera ili okrepa nakon čitavoga dana u prirodi.
Sastojci za alpske makarone
Pržena slanina
- 4 debele kriške slanine narezane na trake
Karamelizirani luk
- 30 g maslaca
- 2 glavice luka, narezane na tanke ploške
- Sol
Umak od jabuka
- 3 jabuke oguljene, očišćene i narezane na kockice
- 3-4 žlice vode
Makaroni
- 280 g krumpira, oguljenih i narezanih na kockice (cca 1x1 cm)
- 225 g makarona (ili druge tjestenine cjevastog oblika)
- 180 g vrhnja s 18-22% mliječne masti
- 225 g ribanog sira Appenzeller ili Gruyère (ili drugog zrelog švicarskog alpskog sira)
- Sol, svježe naribani muškatni oraščić
Priprema alpskih makarona
- Ispržite slaninu. Stavite slaninu u hladnu tavu i pržite na srednjoj temperaturi dok se mast ne otopi a slanina ne postane hrskava.
- Napravite karamelizirani luk. U tavi na srednjoj temperaturi otopite maslac. Dodajte luk, posolite i kuhajte uz miješanje dok luk ne omekša i ne porumeni, oko 30 minuta. Stavite sa strane.
- Skuhajte umak od jabuka. Stavite jabuke u lonac s vodom i poklopite. Lagano pirjajte na srednjoj vatri dok jabuka potpuno ne omekša, oko 20 minuta. Zgnječite vilicom da dobijete glatku smjesu. Stavite sa strane.
- Napravite makarone. Krumpir narezan na kockice stavite u veliki lonac i prelijte ga slanom vodom. Pustite da prokuha, dodajte makarone i nastavite kuhati dok makaroni ne postanu al dente, a krumpir ne omekša. Ocijedite makarone i krumpir. Ocijeđene makarone i krumpir vratite u lonac, dodajte vrhnje i miješajte na srednjoj vatri dok se vrhnje ne počne zagrijavati, a onda dodajte naribani sir, malo soli i malo svježe naribanog muškatnog oraščića. Nastavite miješati dok se sir ne rastopi.
- Poslužite alpske makarone posute karameliziranim lukom i hrskavom slaninom, s umakom od jabuka u odvojenoj posudi.