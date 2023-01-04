Alpski makaroni švicarska su verzija grenadirmarša sa sirom, ili – ako vam je draže – američkih mac and cheese – s krumpirom. Na njemačkom ovo se jelo naziva Älplermagronen, nazivaju ga i alpski makaroni ili pastirski makaroni. Ovaj švicarski alpski klasik najčešće se poslužuje s karameliziranim lukom, hrskavom prženom slaninom i slatko-kiselim umakom od jabuke. Svi sastojci tog ukusnog jela bili su zimi dostupni alpskim pastirima i, što je najvažnije, pružali su im dovoljno energije za radni dan na otvorenom. Tradicionalno u jelo idu švicarski sirevi Appenzeller ili Gruyère, ali kao zamjenu možete koristiti ementaler. Umak od jabuka neki poslužuju nakon jela kao desert, ali probajte ga poslužiti zajedno kao u originalu jer jabuke lijepo ističu aromu sira, pogotovo ako se odlučite za kiseliju sortu poput Granny Smith. Za koji god se varijantu odlučili, sigurni smo da će vas dobro okrijepiti kao topla večera ili okrepa nakon čitavoga dana u prirodi.

Sastojci za alpske makarone

Pržena slanina

4 debele kriške slanine narezane na trake

Karamelizirani luk

30 g maslaca

2 glavice luka, narezane na tanke ploške

Sol

Umak od jabuka

3 jabuke oguljene, očišćene i narezane na kockice

3-4 žlice vode

Makaroni

280 g krumpira, oguljenih i narezanih na kockice (cca 1x1 cm)

225 g makarona (ili druge tjestenine cjevastog oblika)

180 g vrhnja s 18-22% mliječne masti

225 g ribanog sira Appenzeller ili Gruyère (ili drugog zrelog švicarskog alpskog sira)

Sol, svježe naribani muškatni oraščić

Priprema alpskih makarona