Ova kremasta tjestenina s tunom, rajčicama i kaparima iz jedne tave savršena je ideja za ukusan obrok s mediteranskim štihom i onda kada kada nemate vremena nakuhavati.
Spoj sočnih rajčica, komada tune, kapara i limunove korice stapa se u dubok ali svjež okus, a mascarpone i parmezan osiguravaju jelu neodoljivu kremastost. Voljet ćete ovo brzo, jednostavno, a ipak malo posebnije, jelo i zbog toga što neće morati prati puno suđa.
Tjestenina s tunom, rajčicom i kaparima - sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 crveni luk, sitno nasjeckan
- 500 g cherry rajčica, prepolovljenih
- 400 g suhe tjestenine
- 1 l povrtnog temeljca, vrućeg
- 220 g tune iz konzerve, ocijeđene
- 3 žlice mascarponea
- 30 g naribanog parmezana
- 2 pune žlice kapara
- ½ limuna, naribana korica
- 2-3 žlice peršina, sitno nasjeckanog
- sol
- papar
Tjestenina s tunom, rajčicom i kaparima - priprema:
- Zagrijte ulje u dubokoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i prstohvat soli te lagano pržite 7 minuta ili dok ne omekša i ne postane proziran. U tavu dodajte 350 g rajčica, tjesteninu i povrtni temeljac i zakuhajte, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15 minuta bez poklopca, povremeno miješajući. Rajčice bi se trebale raspasti, a tjestenina će biti tek kuhana.
- Dodajte preostale rajčice i pirjajte bez poklopca na srednje jakoj vatri 5 minuta ili dok se tekućina ne reducira. Lagano umiješajte velike komade tune, mascarpone, parmezan, kapare, koricu limuna i peršin, sol i svježe mljeveni crni papar. Poklopite tavu i ostavite da odstoji 5 minuta.
- Poslužite i uživajte!
