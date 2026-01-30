Ova kremasta tjestenina s tunom, rajčicama i kaparima iz jedne tave savršena je ideja za ukusan obrok s mediteranskim štihom i onda kada kada nemate vremena nakuhavati.

Spoj sočnih rajčica, komada tune, kapara i limunove korice stapa se u dubok ali svjež okus, a mascarpone i parmezan osiguravaju jelu neodoljivu kremastost. Voljet ćete ovo brzo, jednostavno, a ipak malo posebnije, jelo i zbog toga što neće morati prati puno suđa.

Tjestenina s tunom, rajčicom i kaparima - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

1 crveni luk, sitno nasjeckan

500 g cherry rajčica, prepolovljenih

400 g suhe tjestenine

1 l povrtnog temeljca, vrućeg

220 g tune iz konzerve, ocijeđene

3 žlice mascarponea

30 g naribanog parmezana

2 pune žlice kapara

½ limuna, naribana korica

2-3 žlice peršina, sitno nasjeckanog

sol

papar Tjestenina s tunom, rajčicom i kaparima - priprema: Zagrijte ulje u dubokoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i prstohvat soli te lagano pržite 7 minuta ili dok ne omekša i ne postane proziran. U tavu dodajte 350 g rajčica, tjesteninu i povrtni temeljac i zakuhajte, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15 minuta bez poklopca, povremeno miješajući. Rajčice bi se trebale raspasti, a tjestenina će biti tek kuhana. Dodajte preostale rajčice i pirjajte bez poklopca na srednje jakoj vatri 5 minuta ili dok se tekućina ne reducira. Lagano umiješajte velike komade tune, mascarpone, parmezan, kapare, koricu limuna i peršin, sol i svježe mljeveni crni papar. Poklopite tavu i ostavite da odstoji 5 minuta. Poslužite i uživajte!

