Što bi svjetska kuhinja bila bez pohanog mesa? Veliko ništa! Nijemci i Austrijanci paniraju teletinu i svinjetinu s jajima, brašnom i krušnim mrvicama, a potom ga prže u dubokom ulju. Japanci obožavaju hrskavu piletinu katsu, a Talijani peku meso alla milanese.



Mi vam donosimo recept za pohane svinjske kotlete koje kombiniraju kuharske tehnike različitih zemalja.

Svinjski kotleti se umaču u jaja, a potom u krušne panko mrvice koje ste začinili svježe naribanim parmezanom i sitno sjeckanom kaduljom. Potom se peku u ugrijanom ulju.

Kako omekšati kotlete?

Odabrati možete svinjske kotlete bez kosti ili s njima. Treba imati na umu da će okus mesa biti finiji ako upotrijebite kotlete s kostima – no pripazite da termički odgovarajuće obradite namirnicu prije serviranja.



Odgovarajuća termička obrada ovisi o debljini kotleta – ako upotrijebite one debljine do oko 1,5 centimetara ne morate ih istući batom prije pečenja. Ako imate deblje kotlete, bilo bi poželjno to učiniti kako biste ih omekšali.

Pohani svinjski kotleti - sastojci: 4 svinjska kotleta

100 ml pilećeg temeljca

65 ml meda

5-6 češnja češnjaka

2 žlice jabučnog octa

1 žlica maslaca

1 čajna žličica češnjaka u prahu

sol i papar po želji Pohani svinjski kotleti - priprema: Začinite svinjske kotlete sa solju, paprom i češnjakom u prahu. Zagrijte ulje u tavi, pa na njemu ispecite svinjske kotlete. Pecite meso oko tri do četiri minute sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju i dok se skoro ne ispeku do kraja. Savite meso sa strane. U istoj tavi rastopite maslac. Drvenom kuhačom sastružite sve eventualne zapečene masnoće s dna. Na maslacu prepržite sitno nasjeckane češnjak – pirjajte ga oko pola minute. Potom dodajte med, pileći temeljac i jabučni ocat. Dobro promiješajte. Vratite pečene kotlete u tavu i termički ih obradite do kraja u slasnom umaku nekoliko minuta. Poslužite ovako pripremljeno meso s kuhanom rižom, krumpirom, kruhom ili sezonskom salatom. Dobar tek!

