Galerija 3 3 3 3 Krška jama u blizini Imotskog ispunjena vodom, poznata kao Crveno jezero, čudesan je prizor i neiscrpna inspiracija ovisnicima o adrenalinu. Mnogima zanimljivo upravo zbog toga što se do njega ne može tek tako sići, ne prestaje privlačiti ljubitelje ekstremnih sportova.

Jedno od najljepših krških jezera u Hrvatskoj i svijet je prepoznao kao prirodni fenomen Dalmatinske zagore. Avanturisti svih vrsta marljivo ga posjećuju, a prije desetak godina Crveno jezero bilo je i na meti ukrajinskih i francuskih skakača koji su se vinuli u zrak s litice i bacili se u veliko plavetnilo, zavezani užetom.

Uz visinsku razliku od 528 metara i dubine od čak 287 metara (prema novijim mjerenjima 255 metara) Crveno jezero najdublje je krško jezero u Europi. Fascinantna jama ime ne duguje boji vode nego specifičnim crvenim stijenama koje ga okružuju.

O tom teško dostupnom imotskom biseru kruže narodne priče i legende da je nastalo kao kazna bahatim bogatašima, a zanimljiva je i priča o tome kako nitko nikada nije uspio baciti kamen u Crveno jezero.

„Dolazilo je tu vrlo mnogo jakih ljudi. Uzimali su zalet, primjenjivali posebne tehnike bacanja, ali ono poznato „buć” još se nikada nije čulo“, piše Croatia.hr.

U blizini treba vidjeti i Modro jezero, udaljeno nešto manje od dva kilometra, koje slovi za jedno od najljepših u Hrvatskoj. Do tog krškog ljepotana vode uređene stepenice pa je za ljetnih mjeseci i omiljeno kupalište. Kada jezero presuši, tada se na njegovom dnu tradicionalno zaigra i nogomet. Da bi se došlo do Modrog jezera potrebno je nešto truda i kondicije, ali hodanje se nagrađuje osvježenjem u nestvarno modroj vodi okruženoj moćnim liticama.

Godine 2024. Geopark Biokovo-Imotska jezera proglašen je UNESCO-ovim Svjetskim Geoparkom. Dalmatinska zagora ima i druge ljepote koje je osobit gušt istraživati u proljeće, kada se priroda probudi: jezera, šume i planine, kao i parkovi prirode daju dovoljno prostora za divljenje.

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