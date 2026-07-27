Galerija 0 0 0 0 U pokrajini Sivas u istočnom dijelu središnje Turske skriva se povijesni grad nevjerojatnih kontrasta po imenu Divrigi, a koji se prostire na 1225 metara nadmorske visine uz rijeku Calti.

Glavna gospodarska aktivnost u ovoj planinskoj regiji je rudarenje željeza, no Divrigi je poznat i po UNESCO-ovoj baštini.

Ovdje ćete pronaći osebujnu utvrdu i Veliku džamiju s bolnicom iz 13. stoljeća, a koji su zbog svojih jedinstvenih i detaljnih geometrijskih te cvjetnih rezbarija našli na popisu svjetske kulturne baštine ove prestižne institucije pri Ujedinjenim narodima.

Nije za ljude koji imaju strah od visine (Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Nađete li se u okolici, obavezno morate posjetiti i staklenu terasu Divrigi koja se smatra jednom od najupečatljivijih turističkih atrakcija ovoga kraja. Izgrađena je na strmoj litici otprilike 200-injak metara iznad tla i nudi nevjerojatan pogled na okolicu.

S nje možete gledati na povijesni dvorac Divrigi, rijeku Calti i čudesnu prirodu. Platforma je izgrađena od armiranog stakla i čelika, a zbog sigurnosnih razloga dopušten je tek ograničen broj posjetitelja u svakom trenutku.

Odmah pokraj terase nalazi se kafić u kojem se možete opustiti nakon adrenalinskog iskustva.

Kako izgleda staklena terasa Divrigi pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Većina Hrvata kroz njega samo prođe na putu prema Istanbulu, a riječ je o jednom od najzanimljivijih gradova Turske +6