Svaka kuća ima svoj recept za punjene paprike. Neki kuhari u mesnu smjesu dodaju sirovu rižu, dok je drugi tostiraju na svinjskoj masti, ali svi se slažu da nadjev mora biti sočan. Tajna slasti može biti u odabiru odgovarajuće vrste mesa, a kako bi se bolje povezalo s ostalim sastojcima, može se dodati i jaje. Punjene paprike mogu se krčkati sa zaprškom ili u mješavini povrtne juhe i koncentrata rajčice, a "klasičari" više vole dodati domaći umak od rajčice.

Kupujete pogrešnu vrstu paprika

Najbolje paprike za punjenje jesu paprike tankih stijenki, poput babura. Naravno, možete pokušati eksperimentirati s rogama i drugim vrstama, ali u tom ćete slučaju dobiti potpuno drukčije jelo od onog koje tradicionalno pripremaju mame i bake.

Pogrešno birate meso

Iako svaka domaćica ima svoj recept, za smjesu se najčešće koristi mješavina mljevenog mesa, riže i luka, a dodaju se i začini poput mljevene paprike, papra, soli, peršina i češnjaka. Može se ubaciti i jaje. Čista junetina najčešće ispada previše suha, pa se koristi miješano mljeveno meso. Dobar je omjer 70:30 u korist junetine. U slučaju da se ipak odlučite za čistu junetinu, najbolji je izbor meso od plećke. Neki kuhari za sočnost i aromu dodaju i sitno sjeckanu slaninu.

Paprike punite do vrha

Nakon što očistite papriku od sjemenki, napunite je smjesom, ali nikada do vrha. Tijekom kuhanja riža povećava volumen, pa smjesa može ispasti, a paprike popucati. Na vrh mesne smjese možete staviti i ploške rajčice jer, osim što smjesa neće ispasti iz paprike, aroma će biti primamljivija.

Dodajete previše zaprške

Paprike spadaju u povrće koje se teže probavlja, a pridodate li tome i masnoću iz nadjeva te obilje zaprške, postoji rizik da požalite što ste pojeli jednu previše. Lakša varijanta podrazumijeva manje zaprške ili brašno razmućeno u vodi, kojim se također može zgusnuti umak.

Pogrešno pripremate rižu

Razlog zbog kojeg su paprike kod susjeda uvijek bolje može biti i u načinu pripreme riže. Odaberete li nekvalitetnu rižu ili je prekuhate, rezultat neće zvati na repete. Rižu je najbolje dodavati sirovu u smjesu ili je kratko tostirati, odnosno kratko popeći na ulju ili svinjskoj masti.

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