Galerija 6 6 6 6 Povijest, geografija, književnost, film, znanost, mitologija i još poneko područje... novi Punkuferov kviz općeg znanja vodi vas na uobičajenu šetnju četvertkom.

Dobro pamćenje dobro će vam doći, a ni malo sreće neće biti naodmet. Neke ćete odgovore imati na vrhu jezika, a za neke ćete morati prekopati sve ladice sjećanja i prašnjave kutke mozga. Nadamo se da ćete se usput i dibro zabaviti... Sretno! ;)

A onda provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.

<section><h2>Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge</h2></section><section><h2></h2> <p>Kojeg je “likovnjaka” papa Franjo samo nekoliko dana prije svoje smrti dekretom proglasio časnim slugom Božim, što je drugi stupanj u procesu kanonizacije? </p></section><section><h3></h3> <p>Stanovnici španjolskih Baleara stoljećima su u raznim ratovima sudjelovali s kojim oružjem, kojim su toliko vješto baratali? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Na kojem je sredozemnom otoku 11. kolovoza 2021. godine izmjerena najviša ikad zabilježena temperatura u Europi – paklenih 48,8 stupnjeva?</p></section><section><h3></h3> <p>Plovidba brodom Spužvar traje svega tri minute i drži rekord kao najkraća brodska linija u Hrvatskoj. Kopno i koji 320 metara od njega udaljen otok ona povezuje? </p></section><section><h3></h3> <p>Na kojoj našoj planini možete prošetati planinarsko-poučnom stazom Putovima orhideja, dugom gotovo 16 kilometara? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Stanovnici kojeg "svetog" mjesta svakodnevno gaze po jednom drugom gradu – rimskom Halicanumu, koji se nalazi ispod njihovih ulica? </p></section><section><h3></h3> <p>Kako zajedničkim imenom nazivamo Novu Gvineju, Fidži, Novu Kaledoniju, Solomonske otoke i Vanuatu? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji roman započinje prilično iskrenom rečenicom: “Ako doista želite da vam pričam o sebi, prvo što ćete vjerojatno htjeti znati jest gdje sam se rodio, kakvo je bilo moje glupo djetinjstvo, čime su se bavili moji roditelji prije nego što sam došao na svijet i sve ono uobičajeno davidcopperfieldsko sranje, ali ja nekako nisam raspoložen da se upuštam u te stvari, ako već želite znati istinu.” </p></section><section><h3></h3> <p>Koji planet ima svoju zastavu? Dizajnirali je nisu Izvanzemaljci nego Zemljani iz NASA-e, a boje na njoj su plava, zelena i crvena? </p></section><section><h3></h3> <p>Niceja je bila važan grad u povijesti kršćanstva i Bizanta. Najpoznatija je po domaćinstvu dvaju prijelomnih crkvenih sabora te kao središte carstva za križarskih ratova. Kako se danas zove Niceja? </p></section><section><h3></h3> <p>Koje ime povezuje povijesne ugovore iz 1648. godine, kojima je završen i kultne kampere koje je jedna njemačka tvrtka radila od Volkswagenovih kombija? </p></section><section><h3></h3> <p>Na nadmorskoj visini od 3812 metara, ovo je jezero bez premca najviše plovno jezero na svijetu, a uz to je i najveće slatkovodno jezero na svom kontinentu. O kojem je jezeru riječ? </p></section><section><h3></h3> <p>U kojoj smo TV seriji, desetljećima nakon što je utjelovio Chaplinova “nijemog” Mališana, gledali Jackieja Coogana – ovaj put kao ujaka? </p></section><section><h3>Prema grčkoj mitologiji, Iliri su nastali od Ilirija, sina protjeranih Tebanace i žene mu -?</h3></section><section><h3></h3> <p>Kojim se “ljudskim” imenom naziva sila koja djeluje na (električki) nabijenu česticu kad se giba u elektromagnetskom polju? <br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera +0