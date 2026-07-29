Galerija 6 6 6 6 Povijest, geografija, književnost, film, znanost, mitologija i još poneko područje... novi Punkuferov kviz općeg znanja vodi vas na uobičajenu šetnju četvertkom.
Dobro pamćenje dobro će vam doći, a ni malo sreće neće biti naodmet. Neke ćete odgovore imati na vrhu jezika, a za neke ćete morati prekopati sve ladice sjećanja i prašnjave kutke mozga. Nadamo se da ćete se usput i dibro zabaviti... Sretno! ;)
A onda provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera +0