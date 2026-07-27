Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan u potrazi smo za laganim jelima idealnim za ljeto – ona se lako pripremaju, ne iziskuju dugu listu sastojaka, a vrlo su ukusna.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo finim rižotom s mladim špinatom i graškom koji se može servirati kao ručak ili večera.

Nastavljamo s laganom salatom od tjestenine, tikvica i tune, ali i finim povrtnim lazanjama s tikvicama i ricottom.

Hladna juha od mrkve i kokosova mlijeka savršen je izbor kada vam se ne da kuhati, a želite brz obrok.

Rižoto s graškom (Foto: Shutterstock)

Nismo zaboravili ni na ljubitelje mesa – za njih spremamo fine pileće zabatke, ali i nezamjenjiv ljetni klasik, odnosno najfinije punjene paprike.

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 27. 7. - Rižoto s graškom

Rižoto s graškom lagano je i aromatično jelo koje se može spremiti za manje od sat vremena. Kombinacija graška, začinskog bilja i limuna ovom jelu daje osvježavajuću notu savršenu za ljetne dane.

Utorak, 28. 7. - Pileći zabatci

Želite li uživati u sočnoj piletini, ispecite pileće zabatke. Štoviše, ispecite ih u pećnici, a premažite uljem, senfom, limunovim sokom i začinima kako biste dobili optimalne rezultate. Imamo recept.

Pečeni pileći zabatci s limunom (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 29. 7.- Lazanje s tikvicama i ricottom

Ne odričemo se lazanja ni ljeti, ali tada spremamo laganije verzije, poput ove s tikvicama i ricottom.

Četvrtak, 30. 7. - Hladna juha od mrkve i kokosa

Hladne juhe popularan su izbor u toplijem dijelu godine – one hidriraju organizam i nadoknađuju elektrolite izgubljene znojenjem a da vam ne pružaju osjećaj težine u želucu nakon jela.

Danas vam predlažemo da napravite hladnu juhu od mrkve i kokosa - za njezinu pripremu potreban vam je tek dobar blender ili sjeckalica povrća.

Hladna juha od mrkve (Foto: Shutterstock)

Petak, 31. 7. - Tjestenina s tunom

Ako ste u potrazi za brzim ručkom, ova hladna salata od tjestenine, tune i tikvica još je jedan dobar izbor. Dodatak poprženih pinjola dat će joj finu hrskavost, a naribana korica limuna dodatnu svježinu.

Subota, 1. 8. - Kocke s breskvama

Breskve su savršena baza za ljetni kolač , stoga pripremite ove ukusne kocke. Za pripremu smjese trebat će vam oko 10 minuta, a potom je stavite u pećnicu i pustite da ona sve odradi.

Kolač s breskvama (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 2. 8. - Punjene paprike

Svatko ima svoj recept za punjene paprike , mi imamo ovaj. Uvijek ispadaju fantastično, a najbolje su kada se serviraju uz svilenkasto gladak i sočan pire od krumpira. Dobar tek!

Slasni recepti: 7 jednostavnih ljetnih jela za svaki dan ovog tjedna +3