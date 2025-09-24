Galerija 38 38 38 38 Nakon što su prvi kandidati izborili ulazak u MasterChef vilu i tim Marija Mihelja, došao je red i na tim chefa Stjepana Vukadina. Njegov autoritet, iskustvo i jedinstvena strast prema gastronomiji stvorili su prepoznatljivo mentorstvo u kojem se traže rad, disciplina i „srce“ na tanjuru.

"U vama sam prepoznao sanjare, ali i ljude koji vjeruju u sebe, koji su spremni na učenje i rad“, poručio je Stjepan kandidatima koji su ovoga puta morali replicirati rižoto, jelo koje se čini jednostavnim, ali skriva bezbroj zamki.

"Želim vidjeti savršeni rižoto. Otežajte mi da ne mogu odlučiti tko će ući u moj tim“, ohrabrivao ih je chef Stjepan. Za njega kuhanje nikada nije bilo samo tehnika, već i čuvanje baštine: "Ja sam kuhar koji vjeruje u snagu tradicije. One okuse koje su nam usađivali djedovi i bake i ona jela zbog kojih bi se cijela obitelj okupljala oko stola.“ Upravo to očekuje i od kandidata – poštovanje svake namirnice, preciznost i hrabrost u prezentaciji.

Zadatak koji su kandidati morali izvršiti u prvoj fazi borbe za mjesto u timu je priprema savršenog rižota s kozicama. Iako se čini jednostavnim, upravo ovo jelo otkriva tko doista razumije ravnotežu tehnike i okusa.

Pravila dobrog rižota

Za rižoto je važno napraviti dobru pripremu, da se radi na dobrom temeljcu, mantekira maslacem i sirom, te tempira da riža bude al dente. Jelo je to koje traži savršen balans teksture i okusa, a posebno treba paziti da se riža ne prekuha.

Kandidati su jelo samo vidjeli, nisu za njega dobili recept, a na radnim jedinicama dobili su namirnice, od kojih su neke bile „uljezi“ i nisu spadale u rižoto koji su trebali rekreirati. Za ovaj zadatak dobili su 40 minuta.

Za sada su jela s prolaznom ocjenom pripremili Barbara Grubišić, Renata Burić i Vjekoslav Krsnik. Renata je svoj rižoto završila prije svih ostalih, ali ne prerano.

"Nemam velikih zamjerki. Nije savršen, ali je dovoljno dobar za pregaču“, rekao joj je Stjepan kad je kušao njezinu repliku jela. Tako je upravo ona prva dobila Stjepanovu pregaču. Barbara je također bila na razini zadatka.

"Kremoznost je dobra, kozice su dobro tehnički obrađene, ne strši sol, ne nedostaje je. Može bolje, ali je jako dobro“, poručio joj je Stjepan te i njoj uručio pregaču. Svoje mjesto u timu osigurao je i Vjekoslav.

"Tvoj rižoto nije savršen, samo radi jedne stvari. Pobjeglo ti je malo više soli nego je trebalo. Ali meni je ovo dovoljno da te primim u svoj tim“, zaključio je Stjepan nakon što je kušao njegovo jelo.

Selekcija još nije gotova, jer nakon što saznamo tko će još u prvom krugu ući u tim chefa Stjepana Vukadina, ostaje za vidjeti i tko će svoje mjesto izboriti u drugom krugu te što će im biti zadatak.

