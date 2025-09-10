Jastučići od lisnatog tijesta nadjeveni jabukama pripremaju se jednostavno zahvaljujući gotovom lisnatom tijestu, a posla s jabukama imate taman toliko da vam čitava kuća zamiriše na jabuke i cimet.

Ova je kombinacija klasična s dobrim razlogom, a da svoje jastučiće podignete na razinu više – poslužite ih tople uz kuglicu sladoleda od vanilije. Ponovite po želji i potrebi… i dobar tek!

Jastučići od lisnatog tiijesta s jabukama - sastojci: 6 jabuka, kiselijih, npr. Granny Smith

45 g maslaca

50 g smeđeg šećera

1½ čajna žličica cimeta

1½ čajna žličica kukuruznog škroba

450 g kupovnog lisnatog tijesta

1 jaje, umućeno

šećer u prahu, za posluživanje

malo vode Jastučići od lisnatog tiijesta s jabukama - priprema: Za nadjev od jabuka Ogulite jabuke, izvadite koštice i nasjeckajte ih na manje komadiće. Prebacite jabuke u tavu, dodajte maslac, smeđi šećer i cimet te kuhajte na srednje jakoj vatri. Miješajte dok se maslac ne otopi i smjesa ne zavrije pa smanjite vatru i kuhajte još 10-15 minuta dok jabuke sasvim ne omekšaju. Pomiješajte kukuruzni škrob s 2 čajne žličice vode i ulijte u smjesu s jabukama da se nadjev zgusne. Prebacite na tanjur da se nadjev ohladi. Za lisnato Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Obložite dva lima za pečenje papirom za pečenje. Lisnato tijesto izrežite na 12 kvadrata dimenzija 12 x 12 cm. Nadjev od jabuka rasporedite po polovici svakog kvadrata. Polovicu ruba svakog kvadrata premažite umućenim jajetom. Preklopite tijesto preko nadjeva od jabuka i dobro pritisnite rubove da se „paketići“ zatvore. Prebacite na lim za pečenje pa škarama ili oštrim nožem napravite tri proreza na vrhu svakogjastučića. Premažite gornju površinu tijesta umućenim jajetom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 25-30 minuta ili dok tijesto ne dobije zlatnosmeđu boju i ne postane hrskavi. Ohladite na rešetki. Pospite šećerom u prahu i poslužite toplo.

