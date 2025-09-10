Jastučići od lisnatog tijesta nadjeveni jabukama pripremaju se jednostavno zahvaljujući gotovom lisnatom tijestu, a posla s jabukama imate taman toliko da vam čitava kuća zamiriše na jabuke i cimet.
Ova je kombinacija klasična s dobrim razlogom, a da svoje jastučiće podignete na razinu više – poslužite ih tople uz kuglicu sladoleda od vanilije. Ponovite po želji i potrebi… i dobar tek!
Jastučići od lisnatog tiijesta s jabukama - sastojci:
- 6 jabuka, kiselijih, npr. Granny Smith
- 45 g maslaca
- 50 g smeđeg šećera
- 1½ čajna žličica cimeta
- 1½ čajna žličica kukuruznog škroba
- 450 g kupovnog lisnatog tijesta
- 1 jaje, umućeno
- šećer u prahu, za posluživanje
- malo vode
Jastučići od lisnatog tiijesta s jabukama - priprema:
- Ogulite jabuke, izvadite koštice i nasjeckajte ih na manje komadiće.
- Prebacite jabuke u tavu, dodajte maslac, smeđi šećer i cimet te kuhajte na srednje jakoj vatri.
- Miješajte dok se maslac ne otopi i smjesa ne zavrije pa smanjite vatru i kuhajte još 10-15 minuta dok jabuke sasvim ne omekšaju.
- Pomiješajte kukuruzni škrob s 2 čajne žličice vode i ulijte u smjesu s jabukama da se nadjev zgusne.
- Prebacite na tanjur da se nadjev ohladi.
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Obložite dva lima za pečenje papirom za pečenje.
- Lisnato tijesto izrežite na 12 kvadrata dimenzija 12 x 12 cm.
- Nadjev od jabuka rasporedite po polovici svakog kvadrata.
- Polovicu ruba svakog kvadrata premažite umućenim jajetom.
- Preklopite tijesto preko nadjeva od jabuka i dobro pritisnite rubove da se „paketići“ zatvore.
- Prebacite na lim za pečenje pa škarama ili oštrim nožem napravite tri proreza na vrhu svakogjastučića.
- Premažite gornju površinu tijesta umućenim jajetom.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 25-30 minuta ili dok tijesto ne dobije zlatnosmeđu boju i ne postane hrskavi.
- Ohladite na rešetki. Pospite šećerom u prahu i poslužite toplo.
