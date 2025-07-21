Galerija 3 3 3 3 Ljeto miriše na more, sunce - i punjene paprike! A kako vam ne bi dosadile, najbolje je zaviriti u tuđi lonac i isprobati varijacije na temu. Osim omiljenih paprika, i tikvice se ljeti pripremaju na sve moguće načine. Em što ne traže dugotrajnu pripremu, em se sjajno kombiniraju s mljevenim mesom, najrazličitijim povrćem, sirom… Kako ne biste morali previše mozgati oko toga što ćete kuhati ovaj tjedan, donosimo sedam prijedloga koji su nam se osobito svidjeli.

Ponedjeljak – Punjene paprike

Japanci svoje punjene paprike zovu piman nikuzume, pune ih mljevenim mesom i peku u tavi. Ponekad ih poslužuju i s ljepljivim slatko-kiselim umakom kako bi bile sočnije. Paprike koje se koriste u Japanu zovu se piman. Radi se o malim i nešto tanjim paprikama od babura na koje smo naviknuli, ali bez obzira na vrstu koju koristite, bit će itekako ukusne. Neki kuhari prije punjenja mesom paprike pospu brašnom kako bi smjesa ostala na mjestu. Ovdje ćete pronaći recept.

Pečene tikvice iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Utorak – Hrskave tikvice

Pečene tikvice iz pećnice, ekstra hrskave i ekstra aromatične zahvaljujući krušnim mrvicama i parmezanu, zahtijevaju pripremu koja će vam oduzeti pune tri minute, a peku se 12 minuta. Ovdje je recept.



Krpice sa zeljem (Foto: Shutterstock)

Srijeda – Krpice sa zeljem

Krpice sa zeljem odnosno tjestenina sa svježim kupusom jedno je od onih nostalgičnih jela koje smo jeli u djetinjstvu, ali kojemu se vraćamo i danas. Ne iziskuje mnogo kompliciranih sastojaka, a vrlo je ukusno. Imamo recept!

Prokulice (Foto: Shutterstock)

Četvrtak – Apšmalcane prokulice

Apšmalcane mahune popularan su zagrebački specijalitet - riječ je o zelenim mahunama koje se prvotno skuhaju u vodi, a potom preprže na nekoj vrsti masnoće s krušnim mrvicama. Ime su dobile prema njemačkoj riječ za masnoću – schmaltz. Po vrlo sličnom principu možete pripremiti i prokulice ili kelj pupčar. Umjesto na ulju ili maslacu krušne mrvice prepržite na masnoći od pečenog špeka, a potom ih sljubite s ovim povrćem. Ovdje kliknite za recept.



Punjene lignje (Foto: Shutterstock)

Petak - Punjene lignje

Znamo da ima pregršt recepata za punjene lignje jer lignje se mogu puniti različitim nadjevima, od riže i krumpira pa sve do pršuta, sira i špinata, uz obvezne sjeckane popržene krakove. Raznovrsnoj zbirci recepata dodajemo i ovaj za lignje na sicilijanski način, gdje se uz sjeckane krakove u nadjevu može naći i mekana sredina kruha te ribani parmezan, a sve se na kraju može fino zapeći u umaku od rajčica, ali i ne mora, taj se korak ostavlja vama na volju. Ovdje potražite recept.

Pile (Foto: Shutterstock)

Subota – Pile na soli

Za savršeno pečenje sasvim su dovoljna dva sastojka: domaća piletina i pokoja šaka soli, a dodate li tome kremasti pire i salatu – ručak je gotov bez previše kompliciranja. Ovdje je i recept .

Banana bread (Foto: Shutterstock)

Nedjelja – Banana bread

Recepti ne traže komplicirane sastojke, a osim zrelih banana možete dodati i omiljene orašaste plodove, kakao, mljeveni rogač, sjeckanu čokoladu ili suho voće. Ovdje je i recept .

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